«Все йде дуже добре». Трамп вважає, що Куба скоро впаде

Про це він розповів у інтерв'ю телеканалу CNN.

«Куба, до речі, скоро впаде. Це не пов’язано [з іншими подіями], але Куба теж впаде. Вони так сильно хочуть укласти угоду. Вони хочуть домовитися, тому я збираюся поставити туди Марко [Рубіо], і ми побачимо, як це спрацює. Ми зараз справді зосереджені на цьому. У нас є багато часу, але Куба готова — після 50 років. Я спостерігаю за цим уже 50 років, і тепер це саме йде мені до рук завдяки мені, воно впало, але воно все ж таки впало мені прямо до рук. І у нас все йде дуже добре», — сказав Трамп.

Реклама

Попередньо під час зустрічі в Білому домі американський президент говорив, що США хочуть «спочатку покінчити з Іраном», а Куба — це «питання часу».

27 лютого Трамп під час спілкування з журналістами заявив про можливе «дружнє захоплення» Куби.

«У них великі проблеми, і ми цілком могли б зробити щось хороше, я думаю, дуже позитивне для людей, яких вигнали, чи навіть гірше, з Куби, які тут живуть. Цілком можливо, що ми зрештою матимемо дружнє захоплення Куби», — сказав він.

4 січня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що кубинська влада опинилася «у великій небезпеці» після захоплення американськими військовими венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.