Трамп заявив, що Куба у «глибокій кризі» і допустив «дружнє» або «недружнє» захоплення країни

10 березня, 08:24
Трамп не виключив «дружнього або недружнього захоплення» Куби (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Трамп не виключив «дружнього або недружнього захоплення» Куби (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Куба перебуває «у серйозній гуманітарній кризі», і допустив можливість «дружнього» або «недружнього» захоплення влади.

Про це він сказав у понеділок, 9 березня, під час пресконференції в Доралі у Флориді.

За його словами, ситуацією займається державний секретар США Марко Рубіо, і подальший розвиток подій може призвести як до «дружнього захоплення влади», так і до «недружнього» сценарію.

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«Він займається цим, і це може бути дружнє захоплення, а може й не бути дружнім захопленням. Насправді це не мало б значення, бо вони справді опинилися… як кажуть, на межі виснаження. У них немає енергії, у них немає грошей», — заявив президент США журналістам.

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В Reuters додали, що водночас кубинська влада заявляє, що не веде жодних офіційних переговорів на високому рівні зі США, хоча й не заперечує повідомлень ЗМІ про можливі неформальні контакти американських чиновників із Раулем Гільєрмо Родрігесом Кастро — онуком колишнього лідера Куби Рауля Кастро.

Кубинські емігранти, які здебільшого зосереджені в Маямі, давно виступають за повалення нинішнього уряду країни, додало агентство.

6 березня Трамп заявив, що Куба «скоро впаде», і наголосив, що США активно працюють над цим, додавши, що «все йде дуже добре».

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27 лютого Трамп під час спілкування з журналістами заявив про можливе «дружнє захоплення» Куби.

«У них великі проблеми, і ми цілком могли б зробити щось хороше, я думаю, дуже позитивне для людей, яких вигнали, чи навіть гірше, з Куби, які тут живуть. Цілком можливо, що ми зрештою матимемо дружнє захоплення Куби», — сказав він.

4 січня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що кубинська влада опинилася «у великій небезпеці» після захоплення американськими військовими венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.

Редактор: Софія Хушвахтова

Теги:   США Дональд Трамп Куба Марко Рубіо

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