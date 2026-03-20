— Кілька днів тому повідомляли про тотальний блекаут на Кубі. Також триває паливна блокада. Є свіжі повідомлення, що відновилось електропостачання, 29 годин тривав блекаут. Я розумію, що ситуація складна. Чи можна все це вважати передумовами для внутрішнього вибуху в країні?

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— Куба живе в цих реаліях, якщо хочете, фортеці, яка обкладена, щонайменше останні 60 років. Але в 1990-х роках і у 2021 році вже складались такі передумови — і тривалі відключення електроенергії, і економічні проблеми. Єдине, чого не було, — нафтового ембарго, цього ще не було. Зараз — через недоотримання нафтових поставок з боку Венесуели.

Тож на Кубі це перманентний стан задавленої і задавненої кризи. Те, що зараз внутрішні фактори накладаються на відсутність зовнішньої підтримки — як з боку Венесуели, РФ та Ірану, з яким кубинське керівництво активізувало контакти з 2023 року, — то це теж ті фактори, які впливають на погіршення економічної ситуації на острові.

— Ті протести, які нині відбуваються, досить агресивні. Бачу інформацію, що вперше розгромили офіс Компартії. Так, це сталось не в Гавані, а в місті Морон, це центральна частина Куби. Що нам про це думати і розуміти? Ці протести можуть розростись?