Росія офіційно підтвердила смерть поляка Кшиштофа Галоса, якого, ймовірно, закатували у в’язниці РФ

Міністерство закордонних справ Росії підтвердило польській владі смерть громадянина Польщі Кшиштофа Галоса, якого, ймовірно, закатували в російській в’язниці. Про це повідомила газета Wyborcza.pl .

Як сказано в матеріалі, у документі, надісланому до посольства Польщі в Москві, російські чиновники зазначили, що Кшиштофа Галоса заарештували в тимчасово окупованому Мелітополі за нібито «опір спеціальній військовій операції», а потім доставили до слідчого ізолятора № 2 у російському Таганрозі, де він помер 4 липня 2023 року.

Реклама

Причиною смерті Галоса росіяни вказали «кардіоміопатію невідомої етіології». Це, як стверджується, призвело до «набряку мозку, набряку легенів та гострої серцево-судинної недостатності».

Wyborcza.pl пише, що поховання Кшиштофа Галоса мало відбутися 14 липня 2023 року, на кладовищі в Таганрозі.

Російська сторона заявила, що Кшиштофа Галоса поховали коштом російської держави. Свідоцтво про його смерть, згідно з інформацією, яку надали росіяни, видав РАЦС у Таганрозі 17 липня 2023 року. Водночас, за словами сина Кшиштофа, родина не отримала документ. Він також не надійшов до польської сторони.

На початку січня 2026 року Gazeta Wyborcza з посиланням на російську правозахисну організацію Меморіал і свідчення очевидців писала, що чоловік, імовірно, загинув унаслідок катувань у російському СІЗО в Таганрозі.

Камери спостереження востаннє зафіксували його автомобіль поблизу Запорізької атомної електростанції, яка перебуває під російською окупацією. Після цього чоловіка затримали російські військові на блокпості.

За інформацією джерел Меморіалу, Галоса доправили до СІЗО № 2 у Таганрозі. Після затримання зв’язок із ним обірвався, а родина звернулася до поліції з заявою про зникнення.

Зі слів співкамерників, Кшиштоф розповідав, що «поїхав подорожувати Україною, але помилився дорогою й потрапив на російський блокпост».

Як повідомляло Слідство.Інфо, Кшиштоф зник безвісти 20 квітня 2023 року в Запорізькій області. Як повідомили журналісти, за дев’ять днів до поїздки до України, 5 квітня 2023 року, Кшиштоф був на площі у Варшаві, де з промовами виступали президент України Володимир Зеленський та тодішній президент Польщі Анджей Дуда.

Реклама:

Окрім цього, журналісти знайшли фото Кшиштофа, зроблене в Бериславі Херсонської області, де поряд із ним було двоє бійців Сил оборони.

Gazeta Wyborcza, посилаючись на організацію Меморіал і свідчення очевидців, писала, що поляк вирушив на окуповані Росією українські території, щоб особисто переконатися, чи тривають бойові дії.