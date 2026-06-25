Дим, що піднімається над Кримським мостом 22 червня 2026 року, супутниковий знімок (Фото: Vantor/Handout via REUTERS)

Українські безпілотники перетворили Крим, окупований країною-агресором Росією , на зону бойових дій. Зберігати там видимість нормального життя з кожним днем ​​стає дедалі важче.

Про це пише The Economist, розповідаючи, як анексований півострів стає для РФ катастрофою.

Під атаками, зокрема, опиняються військові частини, залізничні станції, а також електростанції та інша інфраструктура.

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Винятком залишається окупована Ялта — місто захищене горами і, як зазначається в публікації, не має військових об'єктів. Решта Криму перетворилася на зону бойових дій.

Як заявив міністр оборони України Михайло Федоров, «судячи з усього, найближчим часом Крим перетвориться на острів».

Атаки на Крим мають особливе значення, зазначає The Economist. Окупований півострів слугує для Москви плацдармом і базою постачання армії. Крім того, він має велике духовне значення. Захоплення цієї території у 2014 році стало тріумфальним моментом для імперських амбіцій російського диктатора Володимира Путіна.

Зараз у Криму люди залишилися не тільки без бензину та електрики, а й без віри в те, що держава-окупант здатна вирішувати проблеми. Мешканці почуваються вразливими.

За словами одного з місцевих жителів, «люди більше не бачать жодних перспектив на майбутнє». Він також повідомив, що ті, хто має фінансові можливості, намагаються придбати нерухомість у Росії та вивезти туди свої сім'ї.

Втім, хоча українські атаки підірвали довіру кримчан до здатності окупаційної армії захистити їх, ніщо не свідчить про те, що вони похитнули їхню лояльність до РФ, зазначає The Economist.

У публікації також зазначається, що окупований півострів — не єдине місце, де набирає обертів невдоволення війною. Члени правлячої еліти РФ дедалі частіше бачать у ній глухий кут.

Підсумовуючи, видання пише, що тепер в анексованому Криму та по всій РФ переважає втома. Сенсу у війні не бачать навіть прихильники країни-агресора.

Як сказала The Economist екскурсоводка з Феодосії, «ми просто хочемо, щоб вранці сходило сонце, щоб влітку приїжджали туристи».

«Ми так втомилися від усього іншого», — наводить видання слова жінки на ім'я Тетяна.

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Інфографіка: NV

У липні 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Київ має план деокупації Криму і робить все можливе, щоб вийти на міжнародно визнані кордони України станом на 1991 рік.

Міністр оборони України Михайло Федоров в інтерв'ю, опублікованому 17 червня 2026 року, заявив, що українські дрони фактично ізолюють тимчасово окупований Крим.

«По суті, відбувається ізоляція Криму за допомогою дронів. І найближчим часом, судячи з усього, Крим перетвориться на острів», — підкреслив Федоров.

За його словами, така ситуація може мати «несподівані наслідки» для російської сторони.

21 червня командувач Сил безпілотних систем ЗС України Роберт (Мадяр) Бровді заявив, що окупований Крим «покладе Москву», та вибачився перед українцями на півострові «за постійну тривогу, закриті мости/ дороги, темряву, нетишу та стрес».

Він також закликав триматися подалі від військових об'єктів і ділитися інформацією з українськими бійцями.

24 червня президент Володимир Зеленський заявив, що операція України, зокрема щодо окупованого Криму, чітко прорахована. Київ оперативно створить умови, за яких Москва буде змушена обрати мир.