Російський прапор на набережній в окупованій Ялті, Крим, квітень 2025 року (Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak)

Тимчасово окупований Росією Крим мав стати вершиною досягнень російського диктатора Володимира Путіна та внутрішнім символом його імперських амбіцій. Однак тепер те, що було для нього стратегічним активом, перетворюється на критичну вразливість — як у військовому плані, так і для нього особисто.

Про це у вівторок, 14 липня, пише Politico, зазначаючи, що Україна встановила контроль у повітрі над маршрутами до захопленого РФ півострова, зосередилася на логістиці та прагне послабити російські окупаційні війська на півдні.

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Наразі населення Криму живе в умовах перебоїв з електро- та водопостачанням, без постачання товарів і пального. Мобільний зв’язок зникає через часті відключення електроенергії, громадський транспорт майже не курсує, а продаж пального приватним особам і підприємствам заборонено. Ціни стрімко зросли, а туристичний сезон, від якого багато хто залежить, зірвався, зазначає видання.

Для багатьох виїзд із Криму також став практично неможливим. Українські безпілотники зруйнували мости й тепер контролюють сухопутний маршрут через окуповану південну Україну до РФ. Більшість поїздів уже не курсують.

Багато українців вважають, що війна закінчиться саме на півострові, зазначає Politico.

З моменту окупації Москва перетворила Крим на військову базу, що дозволило її військам стрімко захопити території півдня України. Півострів став безпечним тилом, забезпечуючи потреби південного фронту РФ. Водночас жителі півострова залишалися відносно захищеними від бойових дій.

Цього літа, як зазначає видання, ситуація різко змінилася. Завдяки перевазі в ударних безпілотниках середньої дальності Україна може послабити або навіть знищити частину російського військового потенціалу на півдні країни, порушивши логістику, що забезпечує функціонування ворожої армії. Україна розраховує, що це змусить РФ перекинути сили з інших ділянок фронту, послабивши тиск на українське військо, а також зменшивши кількість російських атак на міста.

Крим має величезне значення для Путіна, нагадує Politico. Втрата півострова завдала б удару по його репутації всередині РФ і посилила б невдоволення його керівництвом та війною.

Видання також наводить коментар Іллі Павленка, ексзаступника керівника Головного управління розвідки: «Крим — це золотий ключ до імперських амбіцій Росії».

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За його словами, повернути Крим неможливо лише військовими засобами. Наразі здійснюється військовий тиск, щоб українські дипломати отримали можливість сісти за стіл переговорів і заявити: «Ми не залишимо Крим поза увагою».

Україна сподівається, що утримання півострова стане для Москви ще складнішим і дорожчим, ніж є зараз. Однак і для Києва втримати його, ймовірно, буде так само непросто й дорого.

Так, на думку колишнього міністра оборони України та голови правління Центру оборонних стратегій Андрія Загороднюка, звільнення Криму можливе, «але не в найближчому майбутньому».

Інфографіка: NV

11 червня командувач Сил безпілотних систем (СБС) ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді в інтерв'ю агентству Reuters заявив, що СБС готують масштабну кампанію з повної логістичної ізоляції тимчасово окупованого Криму від Росії за допомогою масованих ударів дронів.

25 червня президент України Володимир Зеленський затвердив «40-денну операцію впливу на державу-агресора з метою спонукання до припинення війни».

В інтерв'ю, опублікованому 13 липня, Мадяр заявив, що Україна обрала щодо тимчасово окупованого РФ Криму таку тактику, за якої замість ударів по Кримському мосту Сили оборони поступово ізолюють півострів, знищуючи логістичні шляхи російських загарбників.