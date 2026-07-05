У Кремлі поскаржилися, що так звана «СВО» перетворилася на «справжню війну»

5 липня, 15:42
Російський диктатор Володимир Путін і речник Кремля Дмитро Пєсков під час саміту СНГ у Душанбе, Таджикистан, 10 жовтня 2025 року (Фото: Sputnik/Grigory Sysoev/Pool via REUTERS)

Російський диктатор Володимир Путін і речник Кремля Дмитро Пєсков під час саміту СНГ у Душанбе, Таджикистан, 10 жовтня 2025 року (Фото: Sputnik/Grigory Sysoev/Pool via REUTERS)

Речник кремлівського режиму Дмитро Пєсков поскаржився, що так звана «спеціальна військова операція» («СВО») перетворилася на «справжню війну», і пов’язав це з допомогою, яку Захід надає Україні.

Про це в неділю, 5 липня, пише російське пропагандистське агентство Интерфакс.

Пєсков поскаржився, що «за Києвом стоять і Берлін, і Париж, і Гаага, і Осло, і, на жаль, Вашингтон». Він також стверджує, що західні країни нібито «допомагають Україні цілитися через їхні супутники, допомагають наводити іноземну зброю на наші цілі через всю їхню інфраструктуру».

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У свою чергу Російська служба BBC нагадує, що Москва називає розв’язану війну проти України так званою «СВО». При цьому росіяни, які виступають проти військових дій і називають їх війною, зазнають переслідувань за статтями про «військові фейки» або «дискредитацію» російської окупаційної армії.

Однак сам Пєсков, як і інші представники влади РФ, іноді вживають слово «війна». Так, у вересні 2025 року речник кремлівського режиму сказав, що, мовляв, «СВО» — це одне, а «те, що відбувається навколо Росії, — це війна». Він також стверджував, що «зараз найгостріший етап війни».

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4 липня Пєсков, коментуючи пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітись з Володимиром Путіним у нібито захопленій окупантами Костянтинівці, озвучив придумане Кремлем пояснення, чому така зустріч не відбудеться.

Редактор: Кулакова Ксенія

Теги:   Дмитро Пєсков Кремль Війна Росії проти України

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