При цьому Пєсков зазначив, що, мовляв, офіційних заяв Кремль не чув, пише російське пропагандистське агентство Интерфакс.

Він також повторив традиційний наратив Кремля щодо легітимності президента України Володимира Зеленського, яка нібито «під серйозним питанням».

Реклама

Ще у червні 2024 року президент України Володимир Зеленський відповів на нападки російського диктатора Володимира Путіна про нібито «нелегітимність».

Зеленський, зокрема, наголосив, що в Україні президента обирає виключно народ.

«Обирає — народ України і я дуже вдячний за підтримку. Народ у нас вільний», — сказав він.

Зеленський додав, що український народ і воює за свободу.

«Легітимність „товариша“ Путіна визнає виключно товариш Путін. І вибирає Путіна — Путін. Російський народ — це декорація, а актор у них один», — сказав він.

23 червня 2026 року колишній журналіст BBC News Деніел Пратт з посиланням на джерела повідомив, що Зеленський вирішив балотуватися на другий термін, а найімовірніший час для голосування — осінь цього року.

Він також писав, що Банкова робить ставку на союз із Валерієм Залужним, а перші деталі майбутнього альянсу обговорювалися ще в Лондоні під час візиту Рустема Умерова. Цю інформацію згодом підхопили й поширили деякі українські ЗМІ.

Водночас 24 червня медіа-радниця Валерія Залужного Оксана Тороп спростувала інформацію про нібито політичні домовленості між ним і президентом Володимиром Зеленським щодо майбутніх виборів. За її словами, під час нещодавньої зустрічі в Києві сторони обговорювали виключно питання українсько-британського співробітництва та міжнародної підтримки України.

1 липня Українська правда писала, що під час візиту колишнього головнокомандувача ЗСУ, а нині посла України у Великій Британії, Валерія Залужного до Києва представники влади з’ясовували, чи планує він балотуватися в президенти, якби восени відбулися вибори.

18 грудня 2025 року президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до виборів глави держави у відповідь на запит США.

Реклама:

ПІзніше російський диктатор Володимир Путін під час прямої лінії заявив, що Росія нібито готова «подумати про безпеку» під час виборів в Україні і «може утриматися від ударів углиб території України».

Реагуючи на слова диктатора, Зеленський наголосив, що Путін контролює вибори в Росії, а тепер він хотів би контролювати їх в Україні.

«Ми не погодимося, щоб нас хтось контролював», — сказав президент.

Своєю чергою видання Верстка в матеріалі, присвяченому провальним спробам президента США Дональда Трампа зупинити війну Росії проти України, констатувало, що проведення президентських виборів в Україні не стане для Кремля причиною закінчити війну, вони використовуються російською владою лише як привід відтягувати переговори.

Згідно з Конституцією України, 31 березня 2024 року мали б відбутися чергові вибори президента України. 20 травня 2024 року сплив визначений Конституцією п’ятирічний термін із моменту інавгурації Володимира Зеленського.

У січні того ж року Зеленський заявив, що не відкладає виборів, а просто не може їх провести, оскільки під час воєнного часу це заборонено законом.