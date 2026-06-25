У Кремлі висловилися щодо підтримки Трампом ударів України вглиб Росії

25 червня, 16:04
Речник Кремля Дмитро Пєсков (Фото: Скриншот відео / Кремль. Новости / Telegram)

Речник Кремля Дмитро Пєсков (Фото: Скриншот відео / Кремль. Новости / Telegram)

Речник кремлівського режиму Дмитро Пєсков стверджує, що в Москві очікують на продовження діалогу з Вашингтоном щодо України.

Про це у четвер, 25 червня, пише російське пропагандистське видання РБК.

Таким чином Пєсков прокоментував інформацію, що з’явилася раніше в ЗМІ, про те, що президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського бути «сміливішим» щодо РФ.

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Речник Кремля ухилився від прямої заяви, сказавши, що, мовляв, «українським ЗМІ вірити не можна». Він також вказав на слова Трампа щодо того, що той знову має намір сфокусуватися на завершенні війни РФ проти Україні. Москва, стверджує Пєсков, очікує на продовження цих обговорень.

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15 червня президент США Дональд Трамп у кулуарах саміту G7 раявив, що планує зосередитися на війні в Україні.

«Тепер, коли з Іраном покінчено, ми зосередимося на цьому», — сказав він.

23 червня видання The Kyiv Independent з посиланням на високопоставленого українського чиновника повідомило, що президент США Дональд Трамп у приватному порядку порадив президенту України Володимиру Зеленському діяти «сміливіше» щодо РФ.

Україна тепер вважає, що заручилася підтримкою Білого дому для кампанії, спрямованої на примушення Росії до конструктивних переговорів, писало видання, посилаючись на слова джерела.

При цьому американські офіційні особи не підтвердили, чи підтримує Трамп безпосередньо удари України по території РФ, але додали, що американський президент вважає силу ключовим фактором.

«Президент (Трамп — ред.) вірить у мир, якого можна досягти силою», — заявив виданню один високопоставлений американський чиновник.

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Того ж дня газета Financial Times писала, що Трамп під час саміту G7 був «надзвичайно вражений і захоплений» недавньою кампанією далекобійних ударів України по Росії.

За даними двох джерел видання, він також погодився посилити санкції проти російського енергетичного сектору.

Високопоставлені українські чиновники повідомили FT, що бачать ознаки того, що Трамп стає більш схильним до посилення підтримки Києва і, можливо, буде більш схильний чинити тиск на Росію.

Редактор: Кулакова Ксенія

Теги:   Володимир Зеленський Дональд Трамп Кремль Війна Росії проти України

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