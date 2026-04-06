У Кремлі висловилися щодо паузи в переговорах з Україною та можливого візиту Віткоффа і Кушнера до Києва після Великодня

Російський диктатор Володимир Путін і спікер Кремля Дмитро Пєсков під час саміту СНД у Душанбе, Таджикистан, 10 жовтня 2025 року (Фото: Sputnik/Grigory Sysoev/Pool via REUTERS)

Речник кремлівського режиму Дмитро Пєсков стверджує, що переговори Україна — РФ — США перебувають на паузі, оскільки в такому форматі зараз «важко зібратися».

Про це Пєсков сказав у понеділок, 6 квітня, повідомляє російське пропагандистське агентство Интерфакс.

За його словами, переговорний процес «поки що на паузі», оскільки «в американців багато інших справ».

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«Тому зараз важко зібратися в тристоронньому форматі», — стверджує речник Кремля.

Відповідаючи на запитання щодо можливого візиту американської делегації до Києва, Пєсков сказав, що Кремлю достеменно невідомо, що він планується.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов в інтерв'ю Bloomberg, опублікованому в суботу, 4 квітня, повідомив, що Україна очікує на приїзд американської делегації на чолі зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером у квітні.

За словами Буданова, делегація США може прибути незабаром після православного Великодня (цього року його відзначають 12 квітня). Він сказав також, що до команди може приєднатися сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

3 квітня Буданов на зустрічі CEO Club Ukraine заявив, що процес мирних переговорів між Україною, Росією та США триває, але є «надзвичайно складним».

1 квітня президент України Володимир Зеленський узяв участь у переговорах із представниками США, які відбулися у відеоформаті. Українську сторону також представляв секретар РНБО Рустем Умєров, американську — Стів Віткофф і Джаред Кушнер.