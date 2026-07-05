У Кремлі висловилися щодо можливої збройної провокації Росії проти Польщі

Речник кремлівського режиму Дмитро Пєсков стверджує, що публікації ЗМІ про можливу збройну провокацію з боку Росії на території Польщі є «страшилками».

Про це в неділю, 5 липня, пише російське пропагандистське видання РБК.

Відповідаючи на запитання щодо статті The Telegraph, Пєсков у традиційній для російської пропаганди манері спробував дискредитувати її значення, сказавши, що, мовляв, щодо РФ «публікується дуже багато страшилок».

Реклама

Водночас він додав, що Польщі «у будь-якому разі варто задуматися», оскільки на території країни нібито розташовані підприємства, що випускають безпілотники для Збройних сил України.

Він також вирішив зазначити, що Міністерство оборони РФ має координати заводів у Європі, які нібито займаються випуском військової продукції для ЗСУ.

Інфографіка: NV

26 червня 2026 року британська газета The Guardian з посиланням на західну розвідку написала, що Росія готує військові провокації в країнах Балтії або в Польщі на тлі посилення тиску через далекобійні удари Сил оборони України по російських містах. Повномасштабного вторгнення РФ не очікується, це можуть бути гібридні атаки, зокрема, удари ракетами, БПЛА або інші дії.

3 липня видання The Telegraph з посиланням на джерела, близькі до польського президента Кароля Навроцького, повідомило, що США попередили про те, що країна-агресор РФ планує збройну «провокацію» на території Польщі. Це можуть бути ракетні удари, атаки з використанням дронів або перетин кордону російськими солдатами.

Того ж дня прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Варшава інтенсивно готується до різних сценаріїв.

За його словами, Варшава отримала дані про провокації від усіх можливих розвідувальних служб країн Європейського Союзу та НАТО.