Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі в Анкориджі, Аляска, 15 серпня 2025 року (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Речник кремлівського режиму Дмитро Пєсков стверджує, що Москва «рішуче» відкидає будь-які звинувачення у втручанні у вибори в США .

Про це Пєсков заявив у п’ятницю, 17 липня, пише російське пропагандистське агентство Интерфакс.

Речник Кремля заявив, що Росія нібито «ніколи не втручалася у чужі внутрішні справи».

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16 липня Дональд Трамп виступив зі зверненням до нації, у якому, зокрема, заявив, що американські виборчі системи є «надзвичайно вразливими» до втручання з боку іноземних супротивників, зокрема Росії, Китаю та Ірану, пише ВВС.

У своїй півгодинній промові, виголошеній напередодні проміжних виборів, Трамп заявив, що розсекретив сотні досьє спецслужб, які підтверджують його слова про те, що Пекін намагався вплинути на результати виборів на користь Джо Байдена.

BBC також зазначає, що недоліки виборчої системи США відомі. Деякі з них було усунуто після виборів 2016 року, на яких переміг Трамп, — після того, як розвідувальні служби США з’ясували, що Москва цілеспрямовано проводила кампанію з втручання у вибори: шляхом зламу електронної пошти, через соціальні мережі та завдяки фінансуванню передвиборчої агітації на місцях.

Найближчі проміжні вибори до Конгресу США відбудуться 3 листопада 2026 року.