У Кремлі висловилися щодо відставки Федорова та згадали про «рішення», якого Москва вимагає від Києва

Російський диктатор Володимир Путін розмовляє зі спікером Кремля Дмитром Пєсковим після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі, Аляска, 15 серпня 2025 року (Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Речник кремлівського режиму Дмитро Пєсков стверджує, що Москва не вбачає нічого значущого у відставці міністра оборони України Михайла Федорова .

Про це в четвер, 16 липня, пише російське пропагандистське агентство Интерфакс.

Пєсков заявив, що Москва стежить за новинами, пов’язаними з українським керівництвом, але для неї нібито «не має жодного значення, хто є міністром оборони».

Реклама

Мовляв, для РФ головне, щоб у Києві «був хтось», хто ухвалить якесь «відповідальне рішення», яке нібито «дозволить вийти на мирне врегулювання».

Пєсков стверджує, що Києву відомо, «які необхідно ухвалити рішення».

У квітні Пєсков повідомив, що в Кремлі вимагають від Києва якнайшвидше ухвалити рішення про виведення українських військ із території Донбасу.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW), зі свого боку, констатували, що Москва продовжує вимагати виведення українських військ із неокупованої частини Донбасу як умови для тривалого припинення вогню в Україні, проте російські війська на фронті навесні 2026 року демонструють гірші результати, ніж у 2025 році, коли Кремль почав активно просувати цей ультиматум.

Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що позиція України щодо територіальних питань не змінилася. Київ не погодиться віддати Росії Донецьку та Луганську області.

29 червня Зеленський заявив, що Росія знову перенесла «дедлайн» захоплення Донецької області — тепер кінцевий термін встановлено на 31 грудня.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення російське політичне керівництво вже 15 разів змінювало терміни захоплення Донбасу.

Відставка Михайла Федорова з посади міністра оборони України

15 липня президент України Володимир Зеленський заявляв, що ще не визначився, чи стане Михайло Федоров міністром оборони в новому складі уряду після того, як Юлія Свириденко залишить посаду прем'єр-міністра.

Згодом народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Зеленський внесе кандидатуру Ігоря Клименка, який очолює Міністерство внутрішніх справ, на посаду голови Міноборони замість Федорова.

Реклама:

Видання The Economist писало, що Федоров зіткнувся з гострим опором з боку військового керівництва через свої реформи, попри успіхи в розвитку безпілотних технологій та цифровізації армії.

16 липня Українська правда з посиланням на джерела писала, що Зеленський ухвалив рішення про відставку Федорова з посади міністра оборони України через його конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Сирським.

Зі свого боку Федоров підтвердив конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ, заявивши, що Сирський блокував усі його ініціативи й не був готовий обговорювати проблеми, натомість «готовий плести інтриги».