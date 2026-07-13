Країни Балтії оголосили МЗС РФ спільний демарш, у Кремлі відреагували

Тимчасові повірені у справах посольств Латвії, Естонії та Литви вручили Міністерству закордонних справ (МЗС) країни-агресорки РФ спільний демарш у зв’язку із заявами про нібито надання Україні повітряного простору для запуску БПЛА . У Кремлі відповіли, що Москва не планує нічого доводити.

Речник кремлівського режиму Дмитро Пєсков стверджує, що військові окупаційної армії РФ та спецслужби відстежують, «що звідки летить і як летить», пише російське пропагандистське агентство Интерфакс.

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Так він відповів на запитання, чи готова Москва надати докази того, що країни Балтії справді надають свої повітряні коридори для українських БПЛА, які атакують російські об'єкти.

Пєсков заявив, що Москва нікому й нічого не збирається доводити, а «чітко» відстежує джерела нібито загроз для прикордонних районів РФ і територій, розташованих у глибині країни. Мовляв, цього достатньо, щоб ні в кого не виникало «сумнівів».

4 липня заступник голови МЗС РФ Михайло Галузін стверджував, що країни Балтії надавали українським БПЛА можливість використовувати свій повітряний простір. За його словами, Москва нібито має «верифіковані дані».

10 липня тимчасові повірені у справах посольств Латвії, Естонії та Литви в Москві звернулися зі спільним демаршем до МЗС РФ, відкинувши «завідомо неправдиві публічні заяви» Галузіна.

Дипломати заявили, що країни Балтії не відкривали свій повітряний простір для завдання будь-яких ударів по цілях на території РФ. Вони також зазначили, що, попри офіційну позицію Латвії, Естонії та Литви, російська сторона «продовжує поширювати брехню та загострювати ситуацію».

Країни відкинули твердження Росії як абсолютно безпідставні.

«Вторгнення безпілотників у повітряний простір країн Балтії є наслідком повномасштабної агресивної війни Росії проти України», — наголошувалося в заяві.

1 липня Міноборони України повідомило, що в червні 2026 року Сили оборони уразили дронами й ракетами 11 російських нафтопереробних заводів, сім об'єктів паливної логістики, вісім військових заводів, центри космічного зв’язку, а також кораблі й пороми РФ.