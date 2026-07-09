У Кремлі відреагували на заяву Трампа про передачу Україні ліцензії на виробництво ракет для Patriot

Речник кремлівського режиму Дмитро Пєсков стверджує, що Вашингтон демонструє «двоякість» у позиції щодо війни Росії проти України .

Про це Пєсков заявив у четвер, 9 липня, коментуючи заяву президента США Дональда Трампа про те, що Україні можуть надати ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot, пише російське пропагандистське агентство Интерфакс.

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Речник Кремля поскаржився, що США «активно продовжують постачання озброєнь» Україні, а також військових технологій, і зазначив, що російському диктатору Володимиру Путіну про це відомо.

Пєсков додав, що Вашингтон демонструє «двоякість позиції». Оскільки при цьому продовжує виявляти бажання «сприяти переходу до мирного процесу».

Речник кремлівського режиму традиційно повторив, що Москва нібито «вітає» це бажання.

У середу, 8 липня, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон передасть Києву ліцензію на виробництво ракет для ЗРК Patriot .

Таку заяву американський лідер зробив під час прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі.

«Мені одна пташка нашептала, що ми надамо їм [Україні] право виробляти Patriot… Ми покажемо їм, як це робиться — це дуже складно, але ви швидко зрозумієте складність… Ми говоритимемо [з Володимиром Зеленським] про те, що надамо вам ліцензії на виробництво Patriot. Досить круто, чи не так?» — сказав Трамп.

Президент США також сказав, що виробника Patriot ще не поінформували, але «все владнається».