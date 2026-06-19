У Кремлі по-хамськи відреагували на суперечки в ЄС щодо потенційних переговорів з Москвою

Речник кремлівського режиму Дмитро Пєсков стверджує, що європейські країни, можливо, «з дурості», припускаються помилки, вважаючи, що з Росією потрібно вести переговори з позиції сили та виходячи з її слабкості.

Про це Пєсков заявив у п’ятницю, 19 червня, коментуючи дискусії в ЄС щодо необхідності відновлення контактів із Москвою, пише російське пропагандистське видання РБК.

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«Це найбільша помилка, чи випливає вона з некомпетентності, з їхньої дезінформованості чи їхньої дурості — точно ми не знаємо, але це факт», — сказав він.

Речник Кремля також повідомив, що можливий діалог ЄС з РФ повинен вестися «не для того, щоб займатися моралізаторством».

17 червня агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що Антоніу Кошта налагодив контакт із представниками Кремля з метою залучення диктатора РФ Володимира Путіна до обговорення можливих шляхів завершення війни в Україні.

Повідомлялося, що головний радник Кошти двічі проводив телефонні переговори з високопоставленим російським чиновником, наближеним до Путіна.

18 червня Кошта під час саміту в Брюсселі пояснив лідерам ЄС, що відновлення обмежених дипломатичних контактів з Росією, на його думку, необхідне для збереження каналу зв’язку та захисту інтересів Євросоюзу в майбутньому, писала «Європейська правда» з посиланням на джерела.

19 червня видання Politico повідомляло, що деякі країни були вкрай незадоволені контактами президента Європейської ради Антоніу Кошти з Москвою.

Дискусії, що точилися під час саміту в Брюсселі, відображають приховану напруженість у самому серці ЄС щодо підходу до Росії та того, хто саме має виступати від імені Євросоюзу, писало видання Politico 19 червня.

Переговори лідерів щодо Росії та України виявили появу двох основних таборів. Так, як повідомили виданню обізнані джерела, позиція президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца полягає в тому, що зараз не час вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Коли ж цей момент настане, провідну роль мають взяти на себе E3 — Франція, Німеччина та Велика Британія.

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Інші лідери дотримуються протилежної позиції, заявляючи, що це завдання ЄС, писало видання.

9 червня президент України Володимир Зеленський на пресконференції разом із лідерами країн Північної Європи та Балтії в Таллінні заявив, що в потенційних переговорах із Росією Європа може брати участь у різних форматах, зокрема, Велика Британія, Німеччина, Франція та (Є3) і ЄС.

«Хто представлятиме Європу? Я думаю, це дуже важливо. Це можуть бути різні формати. Є3, ЄС. Так, ми розуміємо, що Є3 — це хороший варіант, але я думаю, що це залежить від Європи», — заявив президент.

За його словами, Європа має спільно обговорити це та запропонувати свої формати Україні.