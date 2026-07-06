Володимир Путін і Дональд Трамп під час двосторонньої зустрічі на Алясці 15 серпня 2025 року (Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Пєсков також стверджує, що російський диктатор Володимир Путін і Трамп домовилися про те, що контакти будуть продовжені найближчим часом, пише російське пропагандистське видання РБК

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Говорячи про Трампа, речник Кремля зазначив, що американський лідер є «послідовним» і «головне — відкритий до того, щоб слухати від Путіна ту інформацію, яку до нього доводять».

23 червня видання Financial Times з посиланням на джерела повідомляло, що під час саміту G7 президент США Дональд Трамп був «надзвичайно вражений і захоплений» кампанією дальніх ударів України по Росії.

Трамп у приватному порядку порадив Зеленському діяти «сміливіше» щодо Росії, повідомляло видання The Kyiv Independent з посиланням на високопоставленого українського чиновника.

Водночас 24 червня видання CNBC писало, що європейські аналітики вважають: успішні атаки вглиб російської території та посилення тиску на окупований Крим можуть не тільки змінити хід війни на користь Києва, а й спровокувати нову ескалацію з боку Москви.

5 липня агентство Reuters повідомляло, що Трамп під час свого візиту на саміт НАТО до Туреччини планує провести серію переговорів щодо війни РФ проти України. Після запланованої на середу зустрічі з президентом Володимиром Зеленським американський лідер, швидше за все, продовжить діалог із диктатором Володимиром Путіним.