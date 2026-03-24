«Другий фронт або удар у тил». У Путіна все настільки погано, що йому, можливо, доведеться вдатися до авантюри — розмова NV з Галлямовим

24 березня, 04:56
NV Преміум
У Путіна все настільки погано, що йому, можливо, доведеться вдатися до авантюри — Аббас Галлямов (Фото: Sputnik/Pelagiya Tikhonova/Pool via REUTERS)

У Путіна все настільки погано, що йому, можливо, доведеться вдатися до авантюри — Аббас Галлямов (Фото: Sputnik/Pelagiya Tikhonova/Pool via REUTERS)

Автор: Власта Лазур

Політолог і політтехнолог Аббас Галлямов в інтерв'ю Radio NV — про причини відключення інтернету в РФ і про те, як це пов’язано з авантюрним планом російського диктатора Володимира Путіна — відкрити другий фронт.

 — Я бачу якісь публікації, уривки з відео, де люди скаржаться на те, що не працює інтернет у Росії, зростає підключення до публічних мереж. Я так розумію, що є вже чітка дата — з квітня скасувати Телеграм, перевести всіх на свій застосунок. А яка глобальна мета ось цих усіх подій, що відбуваються?

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— Завдання мінімізувати можливості людей зі сторони впливати на суспільні настрої в Росії, мінімізувати комунікаційні потоки, знищити ті комунікаційні потоки, які непідконтрольні владі. Це надзавдання.

Теги:   Володимир Путін Війна Росії проти України Інтерв'ю NV Радіо NV Россия-НАТО

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