Сибіга заявив, що кредит ЄС для України на €90 млрд не може залежати від нафтопроводу Дружба

Глава МЗС України Андрій Сибіга у понеділок, 16 березня, під час онлайн-виступу в Раді Євросоюзу наголосив на тому, що ухвалення кредиту від ЄС на €90 млрд не може залежати від роботи нафтопроводу Дружба .

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі X.

Сибіга підкреслив: важливо, щоб уже схвалений кредит Європейського Союзу у розмірі €90 млрд не міг бути пов’язаний з питанням Дружби.

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Очільник зовнішньополітичного відомства зазначив, що будь-яка спроба шантажувати Україну шляхом захоплення її громадян або грошей державного банку є абсолютно неприйнятною.

Він закликав Угорщину повернути Києву вилучені в інкасаторів Ощадбанку кошти.

Крім того, міністр наголосив, що тиск на Росію має посилюватися, а підтримка України — зростати. Він закликав колег з Європейського Союзу негайно прийняти 20-й пакет санкцій проти РФ.

Сибіга каже, що Москва не повинна отримувати вигоду від нестабільності на Близькому Сході.

24 лютого Рада ЄС ухвалила два документи для надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд. Однак Будапешт продовжує блокувати третій, пов’язаний із виділенням коштів, який передбачає внесення відповідних змін до довгострокового бюджету Євросоюзу.

Головною перепоною з боку Угорщини наразі є питання про відновлення транзиту російської нафти до країни трубопроводом Дружба, який було пошкоджено російським ракетним ударом 27 січня. Будапешт вважає, що Україна має технічні можливості забезпечити постачання російської нафти. Українська влада це заперечує.

11 березня в Україну прибула група угорських чиновників. Метою поїздки мало стати з’ясування «реального стану» нафтопроводу Дружба.

У МЗС України зазначили, що офіційного статусу в угорців не було і вони заїхали «за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони, користуючись безвізом».

14 березня Орбан заявив, що угорським посадовцям, які приїздили до України для «інспекції пошкоджень» на нафтопроводі Дружба, вдалося «змусити українців рухатися».

16 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повторив, що його країна блокуватиме надання Україні кредиту ЄС на €90 млрд і ухвалення 20 пакета санкцій, доки не запрацює нафтопровід Дружба.