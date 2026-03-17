Як зазначила Паула Піньо, в Єврокомісії «радісно» сприйняли, що офіційний Київ прийме технічну та фінансову підтримку, запропоновану в Брюсселі (Фото: European Comission)

Питання надання Україні кредиту від Євросоюзу в 90 млрд євро може бути вирішено навіть до засідання Європейської ради 19−20 березня.

Про це 16 березня заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньйо, повідомляє видання ЄП.

За її словами, в офіційному Брюсселі очікують, що після згоди України прийняти від Євросоюзу допомогу з ремонту нафтопроводу Дружба надання офіційному Києву кредит на 90 млрд євро у 2026−2027 роках буде розблоковано найближчим часом.

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«Що стосується кредиту, цього надзвичайно важливого кредиту для України, то дискусії тривають, і ми сподіваємося й упевнені, що незабаром побачимо певний прогрес у цих обговореннях. Подивимося. В ідеалі це має відбутися до засідання Європейської ради (19−20 березня — ред.)», — сказала Піньо.

Крім того, як зауважила вона, в Єврокомісії «радісно» сприйняли, що офіційний Київ прийме технічну та фінансову підтримку, запропоновану в Брюсселі.

«Експерт готовий вирушити в Україну — все відбувається просто зараз, під час нашої розмови — щоб переконатися, що вся необхідна робота буде виконана з точки зору ремонту, з точки зору відновлення трубопроводу, щоб поставки нафти врешті-решт були відновлені», — підсумувала вона.

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24 лютого Рада ЄС ухвалила два документи для надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд. Однак влада Угорщини продовжує (за підтримки влади Словаччини) блокувати третій, пов’язаний із виділенням коштів, який передбачає внесення відповідних змін до довгострокового бюджету Євросоюзу.

Головною перепоною з боку Угорщини зараз є питання про відновлення транзиту російської нафти в країну трубопроводом Дружба, який був пошкоджений російським ракетним ударом 27 січня. Будапешт вважає, що Україна має технічні можливості забезпечити постачання російської нафти. Українська влада це заперечує.

11 березня в Україну прибула група угорських чиновників. Метою поїздки мало стати з’ясування «реального стану» нафтопроводу Дружба.

У МЗС України зазначили, що офіційного статусу в угорців не було і вони заїхали «за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони, користуючись безвізом».

14 березня Орбан заявив, що угорським чиновникам, які приїжджали в Україну для «інспекції пошкоджень» на нафтопроводі Дружба, вдалося «змусити українців рухатися».

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16 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повторив, що його країна блокуватиме надання Україні кредиту ЄС на €90 млрд і ухвалення 20-го пакету санкцій, поки не запрацює нафтопровід Дружба.

Того ж дня глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х — важливо, щоб уже схвалений кредит Європейського Союзу в розмірі €90 млрд не міг бути пов’язаний із питанням Дружби.