Кредит ЄС для України на €90 млрд: Макрон запевнив, що зобов’язання щодо фінансової допомоги будуть виконані

Президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що партнери з Європейського Союзу зроблять все необхідне, щоб зобов’язання стосовно кредиту для України у розмірі €90 млрд виконали.

Про це він заявив на спільний спільній з українським колегою Володимиром Зеленський пресконференції у Парижі у пʼятницю, 13 березня.

«Ми зробимо все можливе, щоб кредит у розмірі €90 млрд, про який було домовлено, був розблокований. Ми все зробимо для цього», — сказав Макрон.

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Французький президент зазначив, що загальний обсяг наданої ЄС допомоги з 2022 року «наближається до €200 млрд».

Крім того, він наголосив на підтримці євроінтеграційного шляху України.

«Шлях до членства є складним, вимагає багато зусиль, але шлях, що пройшла Україна, попри війну, є вражаючим. Україна заслуговує на відкриття перших переговорних кластерів. Я не маю в цьому сумнівів. Ми цього досягнемо, попри штучні перешкоди, що виникли», — додав Макрон.

24 лютого Рада ЄС ухвалила два документи для надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд. Однак Будапешт продовжує блокувати третій, пов’язаний із виділенням коштів, який передбачає внесення відповідних змін до довгострокового бюджету Євросоюзу.

Головною перепоною з боку Угорщини наразі є питання про відновлення транзиту російської нафти до країни трубопроводом Дружба, який було пошкоджено російським ракетним ударом 27 січня. Будапешт вважає, що Україна має технічні можливості забезпечити постачання російської нафти, українська влада це заперечує.

12 березня джерела Укрінформу в Єлисейському палаці розповіли, що Париж працюватиме з Братиславою та Будапештом, щоб знайти вихід із ситуації з нафтопроводом Дружба, що заважає розблокувати виділення Україні кредиту ЄС у розмірі €90 млрд. Водночас у Макрона вважають, що між цими питаннями не має бути «прив’язки».