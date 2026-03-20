Євросоюз має виконати рішення про кредит Україні на 90 мільярдів євро, (Фото: REUTERS/Ів Герман)

Євросоюз має виконати рішення про кредит Україні на 90 мільярдів євро, а також посилити виробництво європейських озброєнь для підтримки України та власної безпеки.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон перед початком засідання лідерів країн ЄС на Єврораді в Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

Він підкреслив, що партнери мають реалізувати кредит для України.

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«Ми повинні реалізувати кредит у розмірі 90 мільярдів євро, який був схвалений у грудні минулого року. Це рішення ухвалили глави держав і урядів. Воно має бути виконано», — підкреслив Макрон.

Макрон також зазначив, що підтримує контакт із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо цього питання.

«Я щоразу розмовляю з Віктором Орбаном і хочу, щоб ми просунулися в підтримці України, яка її потребує», — уточнив президент Франції.

Макрон також пов’язав питання підтримки України з нарощуванням оборонного виробництва в ЄС.

«Ми повинні наростити наші можливості з виробництва озброєнь. Саме це ми відстоюємо вже багато місяців. Ми запровадили відповідні інструменти, бо знаємо, що і нам самим заради нашої безпеки, і українцям знадобиться дедалі більше європейського виробництва в нинішньому контексті», — пояснив він.

20 березня президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що лідери ЄС на саміті 19 березня засудили дії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який блокує виділення позики для України в розмірі 90 млрд євро.

19 березня Орбан повторив, що не підтримає жодного рішення на користь України, доки не відновиться постачання нафти трубопроводом Дружба. Йдеться, зокрема, про 90 млрд євро кредиту для України, рішення про що було погоджено на Раді ЄС 24 лютого. Угорщина блокує остаточне ухвалення документів, пов’язаних із виділенням коштів.

Politico писало, що лідери ЄС під час першого дня саміту 19 березня не змогли переконати Орбана відмовитися від блокування кредиту, півторагодинне обговорення не дало результатів.

Нафтопровід Дружба не працює через пошкодження внутрішнього обладнання після російського удару по нафтоперекачувальній станції Броди, повідомляв міністр енергетики України Денис Шмигаль.

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17 березня лідери ЄС заявили, що Брюссель запропонував Україні технічну підтримку і фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Київ прийняв пропозицію.

19 березня повідомлялося, що експерти ЄС прибули в Україну для оцінки стану нафтопроводу «Дружба «та обговорили з представниками Нафтогазу відновлення станції Броди.