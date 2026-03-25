За даними RMF24, неофіційно відомо, що справа з грошима для Угорщини від Брюселя заходить у глухий кут через блокування Угорщиною 90-мільярдного кредиту ЄС для України (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Керівництво Єврокомісії вирішило відкласти затвердження кредитного плану для Угорщини за оборонною програмою SAFE — ймовірно, через те, що офіційний Будапешт заблокував кредит Україні на 90 млрд євро .

Про це 25 березня повідомляє польська радіостанція RMF24.

При цьому офіційно в Єврокомісії заявляють, що «оцінка перебуває в процесі, і Комісія схвалить план для Угорщини, коли він буде готовий».

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Однак за даними RMF24, неофіційно відомо, що справа заходить у глухий кут через блокування Угорщиною 90-мільярдного кредиту ЄС для України.

Як у неофіційному порядку дізналася кореспондентка радіостанції в Брюсселі Катажина Шиманська-Боргінон, відомо, що угорський план (на суму близько 16 млрд євро) був «заморожений ЄС».

«Європейській комісії важко погодитися на виділення мільярдів євро Віктору Орбану, коли той порушує принцип „лояльного співробітництва“ і блокує гроші для країни, яка воює з Росією», — пояснило радіостанції джерело з дипломатичнихкіл ЄС.

За даними RMF24, Єврокомісія ще на початку лютого планувала відкласти затвердження кредитного плану для Угорщини за оборонною програмою SAFE до парламентських виборів у країні (заплановані на 12 квітня — ред.), на яких може перемогти опозиційна партія Тиса. Однак «останньою краплею» для Брюсселя стала позиція прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, оскільки на саміті ЄС 19 березня він підтвердивсвою заборону на кредит Україні.

Як зазначають у RMF24, очікується, що Угорщина дуже зацікавлена отримає гроші в рамках SAFE - дана програма передбачає надання підтримки в розмірі 150 млрд євро у вигляді пільгових кредитів, головним чином для закупівлі військової техніки (пріоритет для продукції країн Європи).

24 лютого Рада ЄС ухвалила два документи для надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд. Однак Будапешт продовжує блокувати третій, пов’язаний із виділенням коштів, який передбачає внесення відповідних змін до довгострокового бюджету Євросоюзу.

12 березня джерела Укрінформу в Єлисейському палаці розповіли, що Париж працюватиме з Братиславою та Будапештом, щоб знайти вихід із ситуації з нафтопроводом Дружба, що заважає розблокувати виділення Україні кредиту ЄС. Водночас у президента Франції Еммануеля Макрона вважають, що між цими питаннями не має бути «прив’язки».

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13 березня Макрон запевнив, що партнери з ЄС зроблять усе необхідне, щоб зобов’язання за кредитом для України в розмірі €90 млрд було виконано.

16 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна блокуватиме надання Україні кредиту ЄС на €90 млрд і ухвалення 20 пакета санкцій, поки Україна блокує транзит російської нафти в Європу нафтопроводом Дружба.

17 березня Антоніу Кошта і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зробили заяву, в якій йшлося про те, що ЄС пропонує Україні технічну підтримку і фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Лідери блоку зазначили, що українська сторона прийняла цю пропозицію.

Володимир Зеленський у своїй відповіді ЄС повідомив, що відновлення нафтопроводу Дружба може відбутися за півтора місяця.

19 березня лідери ЄС ухвалили заяву, в якій висловили сподівання, що перший транш кредиту для України в розмірі 90 млрд євро вдасться виплатити на початку квітня.