Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокує рішення ЄС про кредит для України на 90 мільярдів євро (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Країни Балтії та Північної Європи нададуть Україні фінансування на першу половину 2026 року, якщо Угорщина та Словаччина продовжать блокувати кредит Євросоюзу у розмірі 90 мільярдів євро. Про це пише Politico з посиланням на двох дипломатів ЄС у середу, 11 березня.

Лідери ЄС зустрінуться на саміті в Брюсселі наступного тижня, сподіваючись переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та його словацького колегу Роберта Фіцо схвалити кредит для України. 90 млрд євро мають забезпечити дві третини коштів, необхідних Україні до кінця 2027 року, сказано у матеріалі.

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Якщо дві країни відмовляться поступитися, то окремі держави Європи мають план надати Україні достатньо коштів для підтримки бюджету у першій половині року. Йдеться про 30 мільярдів євро, повідомило джерело Politico, обізнане з переговорами. Оскільки це будуть двосторонні позики, вони не потребуватимуть схвалення ЄС.

Зокрема, 10 березня міністр фінансів Нідерландів Елко Хайнен повідомив своїм колегам, що його уряд передбачив можливість надсилання Києву 3,5 мільярда євро двосторонньої підтримки на рік до 2029 року, пише Politico.

«Ми не вперше стикаємося з подібними труднощами з Угорщиною. Ми виконаємо цю позику так чи інакше», — запевнив комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс у відповідь на запитання Politico.

Ідея надання Україні індивідуального фінансування вже обговорювалася до саміту ЄС у грудні, на якому лідери всіх країн-членів погодили спільну позику Україні. Варіант індивідуальних кредитів на той час вважався неприйнятним, оскільки він підривав солідарність ЄС з Україною та «оголював глибокі розбіжності в блоці».

Але якщо Орбан відмовиться підтримати схвалення 90 млрд євро, це може бути єдиним шляхом, говориться у матеріалі.

Наразі нагальні потреби Києва у фінансуванні зменшилися після схвалення кредиту Міжнародного валютного фонду у розмірі 8,1 мільярда доларів наприкінці лютого. За даними джерел Politico, Україна має достатньо грошей, щоб залишатися платоспроможною до початку травня.

У матеріалі також сказано, що українські та європейські дипломати розраховують на програш Орбана на виборах в Угорщині у квітні. Його опонент — лідер опозиції Петер Мадяр може бути більш схильним до схвалення кредиту Україні, пише видання.

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24 лютого Рада ЄС ухвалила два документи для надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд. Однак Будапешт продовжує блокувати третій, пов’язаний із виділенням коштів, який передбачає внесення відповідних змін до довгострокового бюджету Євросоюзу.

Прем'єр Угорщини Орбан заявляє, що Будапешт буде блокувати надання європейського фінансування Україні у розмірі €90 млрд, доки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом Дружба до Угорщини. Україна припинила постачання нафтопроводом після його пошкодження внаслідок російських обстрілів.

8 березня прем'єр Словаччини Фіцо заявив, що він може «перейняти естафету» в Угорщини й заблокувати кредит Євросоюзу для України у 90 мільярдів євро, якщо Орбан програє вибори у квітні.