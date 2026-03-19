При цьому, як повідомили журналісти, коли Віктор Орбан брав слово для виступу на саміті ЄС, то знову нагадав свої вимоги щодо відновлення роботи нафтопроводу Дружба (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Проросійськи налаштований угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив на лідерам ЄС на саміті у Брюсселі, що досі проти виділення Україні кредиту в 90 млрд євро.

Про це 19 березня повідомляє видання Politico.

Як зазначили у виданні з посиланням на репортажну фотографію, Орбан зайняв у залі засідань у Брюсселі позицію, максимально віддалену від екрана, на якому транслювався виступ президента Володимира Зеленського по відеозв'язку.

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Фото: Geert Vanden Wijngaert/Pool via REUTERS

Раніше Politico з посиланням на чотирьох дипломатів і чиновників писало, що лідери ЄС не змогли переконати Орбана відмовитися від блокування кредиту для України, а півторагодинне обговорення кредиту не дало результатів.

При цьому, як повідомили журналісти, коли Орбан брав слово для виступу, то знову нагадав свої вимоги щодо відновлення роботи нафтопроводу Дружба.

Раніше він заявляв, що Будапешт блокуватиме надання європейського фінансування Україні в розмірі 90 млрд євро доти, доки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом.

17 березня Антоніу Кошта і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зробили заяву, в якій йшлося про те, що ЄС пропонує Україні технічну підтримку і фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Лідери блоку зазначили, що українська сторона прийняла цю пропозицію.

Володимир Зеленський у своїй відповіді ЄС повідомив, що відновлення нафтопроводу Дружба може відбутися за півтора місяця.

24 лютого Рада ЄС ухвалила два документи для надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд. Однак Будапешт продовжує блокувати третій, пов’язаний із виділенням коштів, який передбачає внесення відповідних змін до довгострокового бюджету Євросоюзу.

12 березня джерела Укрінформу в Єлисейському палаці розповіли, що Париж працюватиме з Братиславою та Будапештом, щоб знайти вихід із ситуації з нафтопроводом Дружба, що заважає розблокувати виділення Україні кредиту ЄС. Водночас у президента Франції Еммануеля Макрона вважають, що між цими питаннями не має бути «прив’язки».

13 березня Макрон запевнив, що партнери з ЄС зроблять усе необхідне, щоб зобов’язання за кредитом для України в розмірі €90 млрд було виконано.

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16 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна блокуватиме надання Україні кредиту ЄС на €90 млрд і ухвалення 20 пакета санкцій, поки Україна блокує транзит російської нафти в Європу нафтопроводом Дружба.

19 березня лідери ЄС ухвалили заяву, в якій висловили сподівання, що перший транш кредиту для України в розмірі 90 млрд євро вдасться виплатити на початку квітня.