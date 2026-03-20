Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті лідерів Європейського Союзу в Брюсселі, Бельгія, 19 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Напередодні засідання Європейської ради ЄС випрацював компроміс, який міг дозволити прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану зберегти репутацію під час передвиборчої кампанії, але при цьому схвалити надання Україні кредиту на 90 млрд євро. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

За словами двох дипломатів та одного чиновника ЄС, Євросоюз був готовий утриматися від виділення коштів доти, доки нафта не почне надходити до Угорщини трубопроводом Дружба.

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Утім, навіть це не допомогло лідерам ЄС, які 19 березня зібралися на саміт у Брюсселі, переконати Орбана розблокувати позику для України.

Як зазначає Politico, Орбан порушив обіцянку щодо схвалення кредиту, яку дав на саміті ЄС у грудні. Таким чином він підриває основу процесу ухвалення рішень в ЄС, який ґрунтується на тому, що уряди дотримуються непорушних зобов’язань.

Видання уточнює, що лідери ЄС розділилися на дві групи — «хороших і поганих поліцейських» — щоб переконати прем'єра Угорщини схвалити кредит. Більшість із них, зокрема президент Європейської ради Антоніу Кошта, обрали посилити тиск на Орбана.

«Це була дуже, дуже різка критика [на адресу Орбана], і склалося враження, що так далі просто не може тривати. Я ніколи раніше не чув на саміті ЄС такої різкої критики на адресу кого-небудь», — сказав журналістам прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Атмосфера на саміті подекуди була «крижаною», також часом западала «незручна тиша», сказав прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен.

Водночас деякі лідери ЄС спробували застосувати протилежний підхід. П’ятеро дипломатів та один чиновник ЄС, які побажали залишитися анонімними, розповіли, що прем'єр-міністри Італії та Бельгії — Джорджа Мелоні та Барт де Вевер — намагалися зачепити самолюбство Орбана, висловлюючи співчуття та розуміння його позиції.

«До нього треба ставитися, як до шестирічної дитини, треба йти йому назустріч», — сказав один із неназваних дипломатів.

Politico підкреслює, що наразі лідери ЄС роблять ставку на зміни після парламентських виборів в Угорщині, які відбудуться 12 квітня.ф

«Якщо Орбан програє, його наступник може бути зацікавлений у тому, щоб зняти блокування в обмін на виділення коштів з боку ЄС. Якщо Орбана переоберуть, то він, можливо, буде більш схильний схвалити кредит, щойно нафта знову почне надходити трубопроводом Дружба», — йдеться у матеріалі.

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Однак, якщо Будапешт так і не схвалить кредит, то на зустрічі лідерів ЄС на Кіпрі 23−24 квітня розглянуть кілька санкцій. Вони включатимуть заморожування фінансування, позов проти Угорщини до найвищого суду ЄС, накладення штрафів і навіть так званий «ядерний варіант» — застосування статті 7, яка позбавляє країну права голосу в Євросоюзу.

«Це означає, що сага з кредитом ЄС для України, яку блок свого часу сподівався вирішити ще на саміті в жовтні, відкладена щонайменше ще на місяць», — резюмує Politico.

19 березня Орбан повторив, що не підтримає жодного рішення на користь України, поки не відновиться постачання нафти трубопроводом Дружба. Ідеться, зокрема про 90 млрд євро кредиту для України, рішення про що було погоджено на Раді ЄС 24 лютого. Угорщина блокує остаточне ухвалення документів, пов’язаних із виділенням коштів.

Politico писало, що лідери ЄС під час першого дня саміту 19 березня не змогли переконати Орбана відмовитися від блокування кредиту, півторагодинне обговорення не дало результатів.

Нафтопровід Дружба не працює через пошкодження внутрішнього обладнання після російського удару по нафтоперекачувальній станції Броди, повідомляв міністр енергетики України Денис Шмигаль.

17 березня лідери ЄС заявили, що Брюссель запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Київ прийняв пропозицію.

19 березня повідомлялося, що експерти ЄС прибули до України для оцінки стану нафтопроводу Дружба й обговорили з представниками Нафтогазу відбудову станції Броди.