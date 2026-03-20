Блокування кредиту для України. Мерц звинуватив Орбана у порушенні фундаментального принципу ЄС

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц напередодні круглого столу на саміті лідерів ЄС у Брюсселі, Бельгія, 19 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що блокування прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном кредиту для України на 90 млрд євро є серйозним порушенням принципу лояльності країн-членів Європейського Союзу.

Про це він сказав під час пресконференції у Брюсселі після завершення засідання Європейської ради, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Це серйозне порушення принципу лояльності держав-членів одна до одної, і це шкодить репутації ЄС загалом», — зазначив німецький канцлер.

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Мерц зауважив, що питання кредиту детально обговорювалось на зустрічі лідерів ЄС 19 березня.

Він нагадав, що у грудні 2025 року рішення про позику для України підтримали всі 27 держав-членів ЄС, включно з Орбаном.

«І він також погодився з тим, що нам доведеться внести зміни до відповідного положення, але він скасував цей консенсус зараз, і таким чином порушив фундаментальний принцип нашої співпраці, що можна покладатися на обіцянку, дану в нашому договорі», — розповів Мерц.

Канцлер висловив сподівання, що рішення буде ухвалене, і незабаром ЄС виплатить Україні позику.

За словами Мерца, лідери ЄС попросили Європейську комісію розглянути подальші пропозиції щодо того, як можна виплатити кредит.

«Я поки що залишаю це Комісії, а також секретаріату та юридичним службам. Ми намагаємося знайти шляхи та засоби, які дозволять нам виплатити позику Україні. Можливо, є внутрішні причини, що пояснюють позицію прем'єра Угорщини щодо блокування виплати позики, але, сподіваємося, це буде можливо», — додав він.

19 березня Орбан повторив, що не підтримає жодного рішення на користь України, поки не відновиться постачання нафти трубопроводом Дружба. Йдеться, зокрема про 90 млрд євро кредиту для України, рішення про що було погоджено на Раді ЄС 24 лютого. Угорщина блокує остаточне ухвалення документів, пов’язаних із виділенням коштів.

Politico писало, що лідери ЄС під час першого дня саміту 19 березня не змогли переконати Орбана відмовитись від блокування кредита, півторагодинне обговорення не дало результатів.

Нафтопровід Дружба не працює через пошкодження внутрішнього обладнання після російського удару по нафтоперекачувальній станції Броди, повідомляв міністр енергетики України Денис Шмигаль.

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17 березня лідери ЄС заявили, що Брюссель запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Київ прийняв пропозицію.

19 березня повідомлялося, що експерти ЄС прибули до України для оцінки стану нафтопроводу Дружба та обговорили з представниками Нафтогазу відбудову станції Броди.