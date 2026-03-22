Об'єднавшись проти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на саміті, лідери Євросоюзу ненавмисно збільшили його шанси на перемогу на парламентських виборах, які відбудуться 12 квітня 2026 року.

Про це в неділю, 22 березня, пише Politico, аналізуючи підсумки саміту ЄС у Брюсселі.

Лідери ЄС були вкрай обурені, коли Орбан вкотре заблокував критично важливий кредит у розмірі 90 мільярдів євро для України. Угорський прем'єр заявив, що піде на розблокування тільки тоді, коли російська нафта знову почне надходити до Угорщини трубопроводом Дружба, пошкодженим унаслідок російського авіаудару, нагадує автор матеріалу.

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Хоч би як не були учасники саміту обурені діями свого колеги, деякі з його європейських критиків побоюються, що ЄС потрапив у пастку, яку він акуратно розставив на фінальному етапі напруженої боротьби на виборах в Угорщині. Вони вказують, що лідери ЄС ненавмисно підвищили його шанси на виграш, об'єднавшись проти нього і дозволивши йому презентувати себе на батьківщині як єдину людину, здатну відстояти угорські інтереси — його улюблений аргумент.

У коментарі Politico французька депутатка Європарламенту Хлое Рідель заявила, що ЄС треба було уникнути конфронтації з приводу українського кредиту й дочекатися результатів виборів в Угорщині. Орбан, вказала вона, не демонструє хороших результатів в опитуваннях громадської думки, але щодуху боротиметься до кінця.

«Відкласти зіткнення і не дозволити йому отримати те, чого він явно хотів», — наголосила депутатка Європарламенту.

На її думку, нема сенсу підігравати передвиборчому сценарію Орбана і дарувати йому можливість активізувати свою електоральну базу, згуртувати виборців і, можливо, переконати тих, хто вагається, проголосувати за Фідес.

Зі свого боку колишній канадський політик Майкл Ігнатьєв у коментарі Politico зазначив: «Завжди є ризик потрапити в пастку з Орбаном. Він веде боротьбу за своє політичне життя».

Раніше Politico з посиланням на чотирьох дипломатів і чиновників писало, що лідери ЄС не змогли переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відмовитися від блокування кредиту для України, півторагодинне обговорення не дало результатів.

12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори, які вважаються найсерйознішим викликом Орбану з моменту його приходу до влади 2010 року. Лідер опозиційної партії Тиса Петер Мадяр зараз випереджає Фідес Орбана в опитуваннях.