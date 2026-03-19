Лідери ЄС сподіваються, що перші виплати кредиту для України на €90 млрд відбудуться на початку квітня

В Євросоюзі висловили сподівання щодо кредиту для України на 90 млрд євро (Фото: Ursula von der Leyen / Twitter)

Лідери Європейського Союзу висловили сподівання, що перший транш кредиту для України в розмірі 90 млрд євро вдасться виплатити на початку квітня.

Про це йдеться в заяві 25 лідерів ЄС, яку ухвалили в четвер, 19 березня, в Брюсселі на засіданні Європейської ради, пише Інтерфакс-Україна.

«Після прийняття у грудні 2025 року рішення про надання Україні кредиту на підтримку в розмірі 90 млрд євро на 2026 та 2027 роки, Європейська Рада вітає прийняття кредиту співзаконодавцями та очікує на першу виплату Україні до початку квітня», — зазначено в документі.

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Угорщина та Словаччина цю заяку не підтримали.

24 лютого Рада ЄС ухвалила два документи для надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд. Однак Будапешт продовжує блокувати третій, пов’язаний із виділенням коштів, який передбачає внесення відповідних змін до довгострокового бюджету Євросоюзу.

Головною перепоною з боку Угорщини наразі є питання про відновлення транзиту російської нафти до країни трубопроводом Дружба, який було пошкоджено російським ракетним ударом 27 січня. Будапешт вважає, що Україна має технічні можливості забезпечити постачання російської нафти, українська влада це заперечує.

12 березня джерела Укрінформу в Єлисейському палаці розповіли, що Париж працюватиме з Братиславою та Будапештом, щоб знайти вихід із ситуації з нафтопроводом Дружба, що заважає розблокувати виділення Україні кредиту ЄС. Водночас у президента Франції Еммануеля Макрона вважають, що між цими питаннями не має бути «прив’язки».

13 березня Макрон запевнив, що партнери з ЄС зроблять усе необхідне, щоб зобов’язання стосовно кредиту для України в розмірі €90 млрд виконали.

16 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна блокуватиме надання Україні кредиту ЄС на €90 млрд і ухвалення 20 пакета санкцій, поки Україна блокує транзит російської нафти в Європу нафтопроводом Дружба.