«Потрібна гнучкість». Мелоні відкинула інформацію ЗМІ, що вона підтримала позицію Орбана щодо кредиту Україні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відкинула інформацію видання Politico про те, що вона підтримала позицію проросійського угорського прем'єра Віктора Орбана щодо блокування кредиту для України.

Про це вона заявила 20 березня в коментарі для італійського видання Il Sole 24 Ore.

Як підкреслила Мелоні, вихід із ситуації з кредитом для України «можливий через взаємні поступки сторін». Вона назвала «дивними» інтерпретації ЗМІ з приводу нібито її підтримки Орбана.

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«Я завжди говорила, що це питання можна вирішити, і для цього потрібна гнучкість», — підсумувала італійська прем'єрка.

19 березня видання Politico з посиланням на п’ятьох дипломатів повідомило, що Мелоні під час закритого засідання на саміті лідерів ЄС нібито зазначила, що «розуміє причини», через які Орбан заблокував надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро.

Один із дипломатів процитував слова італійської прем'єрки, що позиція Орбана є «нормальною», оскільки ситуація змінюється, і вона б також це «зрозуміла, якби опинилася на його місці».

До того Politico з посиланням на чотирьох дипломатів і чиновників повідомляло, що лідери ЄС не змогли переконати Орбана відмовитися від блокування кредиту для України, а півторагодинне обговорення кредиту не дало результатів.

При цьому, як повідомили журналісти, коли Орбан брав слово для виступу, то знову нагадав свої вимоги щодо відновлення роботи нафтопроводу Дружба.

Він заявляв, що Будапешт блокуватиме надання європейського фінансування Україні в розмірі 90 млрд євро доти, доки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом.

17 березня Антоніу Кошта і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зробили заяву, в якій йшлося про те, що ЄС пропонує Україні технічну підтримку і фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Лідери блоку зазначили, що українська сторона прийняла цю пропозицію.

Президент Володимир Зеленський у своїй відповіді ЄС повідомив, що відновлення нафтопроводу Дружба може відбутися за півтора місяця.