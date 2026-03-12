Країни G7 заявили про можливий супровід суден на тлі блокування Ормузької протоки

12 березня, 07:36
Президент Франції Еммануель Макрон головував на відеоконференції лідерів G7, 11 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Президент Франції Еммануель Макрон головував на відеоконференції лідерів G7, 11 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Країни-члени G7 вивчають можливість супроводу суден на тлі війни з Іраном та порушення ланцюгів постачань. Про це сказано у заяві групи після відеозустрічі лідерів Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, США та ЄС 11 березня, пише CNN.

У пресрелізі сказано, що можливий супровід суден відбуватиметься, коли це дозволятимуть безпекові умови та після обговорень з судноплавними компаніями, перевізниками і страховиками.

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G7 має намір координувати свої дії з країнами Перської затоки щодо економічних наслідків війни на Близькому Сході, включаючи вплив на фермерів та продовольчу безпеку, говориться у заяві.

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«Ця ситуація також підкреслює важливість реалізації програми енергетичної незалежності та електрифікації, щоб зменшити нашу залежність від геополітичних потрясінь», — йдеться в пресрелізі.

Країни G7 також підтвердили свою єдність та рішучість продовжувати санкції проти Росії, пише Радіо Свобода.

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Ормузька протока залишається фактично заблокованою через війну на Близькому Сході, зокрема через мінування та іранські удари. Вона є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти та скрапленого природного газу (до 20% глобальних постачань), що з'єднує найбільших виробників вуглеводнів у Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Катар, Кувейт та ОАЕ, з Оманською затокою та Аравійським морем.

NV
Інфографіка: NV

11 березня невідомі боєприпаси уразили тайський суховантаж в Ормузькій протоці. 20 членів екіпажу корабля Mayuree Naree вдалось врятувати, троє людей залишаються зниклими безвісти. Того ж дня повідомлялося про ураження контейнеровоза біля узбережжя ОАЕ.

Редактор: Юлія Рябовіл

Теги:   G7 Близький Схід війна США в Ірані Ормузька протока Перська затока

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