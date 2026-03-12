Країни G7 заявили про можливий супровід суден на тлі блокування Ормузької протоки

Країни-члени G7 вивчають можливість супроводу суден на тлі війни з Іраном та порушення ланцюгів постачань. Про це сказано у заяві групи після відеозустрічі лідерів Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, США та ЄС 11 березня, пише CNN .

У пресрелізі сказано, що можливий супровід суден відбуватиметься, коли це дозволятимуть безпекові умови та після обговорень з судноплавними компаніями, перевізниками і страховиками.

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G7 має намір координувати свої дії з країнами Перської затоки щодо економічних наслідків війни на Близькому Сході, включаючи вплив на фермерів та продовольчу безпеку, говориться у заяві.

«Ця ситуація також підкреслює важливість реалізації програми енергетичної незалежності та електрифікації, щоб зменшити нашу залежність від геополітичних потрясінь», — йдеться в пресрелізі.

Країни G7 також підтвердили свою єдність та рішучість продовжувати санкції проти Росії, пише Радіо Свобода.

Ормузька протока залишається фактично заблокованою через війну на Близькому Сході, зокрема через мінування та іранські удари. Вона є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти та скрапленого природного газу (до 20% глобальних постачань), що з'єднує найбільших виробників вуглеводнів у Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Катар, Кувейт та ОАЕ, з Оманською затокою та Аравійським морем.

Інфографіка: NV

11 березня невідомі боєприпаси уразили тайський суховантаж в Ормузькій протоці. 20 членів екіпажу корабля Mayuree Naree вдалось врятувати, троє людей залишаються зниклими безвісти. Того ж дня повідомлялося про ураження контейнеровоза біля узбережжя ОАЕ.