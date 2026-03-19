12 держав Близького Сходу закликали Іран негайно припинити атаки на країни регіону

19 березня, 11:52
Міністри арабських та ісламських країн під час зустрічі з питань регіональної безпеки в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 19 березня 2026 року (Фото: Saudi Press Agency/Handout via REUTERS)

Міністри арабських та ісламських країн під час зустрічі з питань регіональної безпеки в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 19 березня 2026 року (Фото: Saudi Press Agency/Handout via REUTERS)

Міністри закордонних справ 12 арабських та ісламських країн закликали Іран негайно припинити напади на держави регіону. Про це йдеться у спільній заяві країн після зустрічі на рівні міністрів у четвер, 19 березня, пише Anadolu.

На зустрічі, яку провели в Ер-Ріяді, були присутні очільники МЗС Азербайджану, Бахрейну, Єгипту, Йорданії, Кувейту, Лівану, Пакистану, Катару, Саудівської Аравії, Сирії, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Країни засудили цілеспрямовані іранські атаки з використанням балістичних ракет та безпілотників, спрямовані на житлові райони та цивільну інфраструктуру, включаючи нафтові об'єкти, аеропорти, житлові комплекси та дипломатичні установи.

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МЗС країн зазначили, що атаки не можуть бути виправдані, та підтвердили своє право захищатися відповідно до статті 51 Статуту ООН про можливість індивідуальної або колективної самооборони в разі збройного нападу.

У заяві також міститься заклик припинити дії, що загрожують міжнародному судноплавству в Ормузькій протоці або морській безпеці в Баб-ель-Мандебській протоці.

NV
Інфографіка: NV

Міністри також підтвердили підтримку суверенітету Лівану та засудили операцію Ізраїлю у країні, назвавши це «експансіоністською політикою».

18 березня Іран двічі атакував ракетами промислову зону Ras Laffan Industrial City у Катарі — ключовий енергетичний хаб країни та найбільший у світі центр зрідження природного газу.

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Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану відповіддю в разі подальших атак на Катар, заявивши про можливий підрив найбільшого у світі газового родовища Південний Парс, що раніше вже був під обстрілом Ізраїлю.

19 березня у Саудівській Аравії повідомили про іранський удар по головному центру експорту нафти після блокування Ормузької протоки — порту Янбу.

Редактор: Юлія Рябовіл

Теги:   війна США в Ірані Близький Схід Перська затока Саудівська Аравія Іран

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