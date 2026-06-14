У Франції засудили громадян Грузії за крадіжку рідкісних книг російських класиків

У Франції шістьох громадян Грузії засудили до тюремного ув’язнення за крадіжку рідкісних видань творів російських класиків із престижних бібліотек.

Про це повідомляє AFP.



Йдеться про книги XIX століття, зокрема твори Александра Пушкіна, Михаїла Лермонтова та українця Миколи Гоголя. Загальна вартість викрадених видань оцінюється в мільйони євро.

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Усі шестеро фігурантів отримали вироки за участь у злочинній змові. Частину з них також визнали винними у крадіжці культурних цінностей.

За даними слідства, злочини у Франції сталися у 2023 році в бібліотеці ENS у Ліоні, а також у Національній бібліотеці Франції та BULAC у Парижі. Зловмисники спершу замовляли рідкісні книги для ознайомлення, фотографували та вимірювали їх, а потім поверталися і замінювали оригінали копіями.

Найсуворіший вирок отримав 50-річний Міхеїл З. — сім років в’язниці та довічну заборону на в'їзд до Франції після звільнення і депортації. Інший фігурант, Бека Т., отримав чотири роки ув’язнення на додачу до строку, який уже відбував в Естонії за аналогічні злочини.

Прокуратура назвала крадіжки масовими, організованими та ретельно спланованими. За версією слідчих, злочини можуть бути пов’язані з бажанням повернути до Росії частину її культурної спадщини.

Аналогічні крадіжки фіксували також у Німеччині, Швейцарії та Чехії. Для розслідування створили спільну слідчу групу під егідою Європолу та Євроюсту. Частину викрадених книг, за даними слідства, згодом продавали на аукціонах у Росії.