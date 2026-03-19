Президент Європейської ради Антоніу Кошта на саміті ЄС у Брюсселі розкритикував Орбана і Зеленського (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Президент Європейської ради Антоніу Кошта під час виступу на саміті ЄС у Брюсселі в четвер, 19 березня, розкритикував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на чиновника ЄС.

За словами чиновника, який говорив на умовах анонімності, європейські лідери обговорювали тему України півтори години, а потім вийшли на відеозвʼязок з українським президентом.

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Politico з посиланням на чотирьох дипломатів та чиновників пише, що лідери ЄС не змогли переконати Орбана відмовитись від блокування кредита для України, а півторагодинне обговорення кредиту не дало результатів.

Кошта під час свого виступу заявив, що поведінка Орбана щодо блокування кредиту для України на 90 мільярдів євро є неприйнятною. За словами президента Євроради, такі дії угорського прем'єра суперечать принципам договорів ЄС, зокрема принципу лояльної співпраці та добросовісних дій.

Далі Кошта висловився щодо ситуації із нафтопроводом Дружба та співпраці з українською владою щодо цього питання. Він зазначив, що Володимир Зеленський фактично погодився на допомогу Євросоюзу у відновленні нафтопроводу та на виконання своїх зобов’язань щодо енергопостачання до ЄС.

Водночас Кошта зауважив, що деякі минулі заяви Зеленського були «недоречними за тоном», а його риторика насправді нікому не допомагає.

Під час дискусії слово також брав Віктор Орбан. Він знову нагадав свої вимоги щодо відновлення роботи Дружба. Раніше він заявляв, що Будапешт буде блокувати надання європейського фінансування Україні в розмірі 90 млрд євро доти, доки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом Дружба, який було пошкоджено ракетним ударом РФ 27 січня.

17 березня Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зробили заяву, в якій ішлось, що ЄС пропонує Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Лідери блоку зазначили, що українська сторона прийняла цю пропозицію.

Володимир Зеленський у своїй відповіді ЄС повідомив, що відновлення нафтопроводу Дружба може відбутись за півтора місяця.

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24 лютого Рада ЄС ухвалила два документи для надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд. Однак Будапешт продовжує блокувати третій, пов’язаний із виділенням коштів, який передбачає внесення відповідних змін до довгострокового бюджету Євросоюзу.

12 березня джерела Укрінформу в Єлисейському палаці розповіли, що Париж працюватиме з Братиславою та Будапештом, щоб знайти вихід із ситуації з нафтопроводом Дружба, що заважає розблокувати виділення Україні кредиту ЄС. Водночас у президента Франції Еммануеля Макрона вважають, що між цими питаннями не має бути «прив’язки».

13 березня Макрон запевнив, що партнери з ЄС зроблять усе необхідне, щоб зобов’язання стосовно кредиту для України в розмірі €90 млрд виконали.

16 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна блокуватиме надання Україні кредиту ЄС на €90 млрд і ухвалення 20 пакета санкцій, поки Україна блокує транзит російської нафти в Європу нафтопроводом Дружба.

19 березня лідери ЄС ухвалили заяву, в якій висловили сподівання, що перший транш кредиту для України в розмірі 90 млрд євро вдасться виплатити на початку квітня.