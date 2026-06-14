Угорські антикорупційні органи вважають, що компанії з найближчого оточення колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана могли привласнити близько 3,5 мільярда євро за рахунок завищених цін у контрактах.

Про це повідомили в Угорському управлінні доброчесності (HIA) у коментарі The Independent.

Угорська влада створила HIA у 2022 році під тиском Європейського Союзу, який наполягав на необхідності контролювати витрачання коштів ЄС. Управління з питань доброчесності останні чотири роки боролося з корупцією за правління Орбана.

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Так, за останні чотири роки три компанії отримали контракти на товари та послуги від угорського уряду на загальну суму близько 10 мільярдів євро. Антикорупційний орган виявив, що третина цих коштів була отримана за рахунок завищення суми контракту.

Контракти укладали органи з закупівель, які безпосередньо підпорядковуються урядовим міністерствам.

«У підсумку ми виявили, що якщо порівняти контракти з ринковими ставками та нормальними ринковими умовами, то приблизно третина коштів, що проходять через ці канали, могла бути завищеною та становити підвищений ризик корупції», — сказав голова HIA Ференц Паль Біро.

Також експерти звертають увагу на одну групу компаній, яка в останні роки правління Орбана вигравала більшість тендерів. Йдеться про групу Lounge, пов’язану з Дюлом Балаші — медіамагнатом, якому на початку травня заморозили рахунки.

Після приходу Орбана до влади кількість тендерів, які вигравали компанії Балаші, зросла з нуля до 150 на рік. Як зазначається, його фірми займалися розробкою антиукраїнських та антимігрантських кампаній для уряду Орбана.

Independent також звертає увагу на ще двох осіб, одна з яких — найбагатша людина Угорщини за версією Forbes і друг дитинства Орбана Лерінц Месарош, засновник Mészáros Group. Його капітал помітно зріс після приходу Орбана до влади. Інший — Іштван Тіборч — зять колишнього прем'єра.

9 червня видання Financial Times повідомило, що угорське антикорупційне відомство розробило модель на основі штучного інтелекту для відстеження грошей, які, ймовірно, були привласнені за 16 років правління колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана.

8 червня видання Politico повідомило, що високопоставлені чиновники уряду колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана можуть бути причетні до зникнення мільярдів євро з фондів ЄС.

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Наприкінці квітня прем'єр Угорщини Петер Мадьяр заявив, що олігархи з оточення Орбана переказують великі суми за кордон на випадок втечі, і закликав їх заарештувати.

Раніше угорський журналіст-розслідувач Саболч Пані підтвердив, що Орбан готує собі можливий притулок у США, якщо йому загрожуватиме правосуддя в Угорщині.