Ексміністра транспорту Іспанії засудили до 24 років позбавлення волі за корупцію під час закупівлі масок

Хосе Луїс Абалос був засуджений до 24 років позбавлення волі (Фото: REUTERS/Pedro Nunes)

Верховний суд Іспанії засудив колишнього міністра транспорту Хосе Луїса Абалоса до 24 років позбавлення волі у справі про корупцію під час закупівлі санітарного обладнання в період пандемії COVID-19. Йдеться про контракти на постачання захисних масок.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що його колишній помічник Кольдо Гарсія отримав 19 років ув’язнення. Обидва перебували під вартою з листопада 2025 року і заслухали вирок через відеозв'язок із мадридської в’язниці.

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Суд визнав Абалоса та Гарсію винними у приналежності до злочинної організації, хабарництві, розтраті державних коштів, відмиванні грошей та торгівлі впливом. У своєму рішенні суд наголосив, що корупційні злочини такого рівня підривають саму логіку демократичної держави.

«Серйозність звинувачень випливає з того, що вони руйнують основи демократичної держави та перетворюють державну владу на інструмент служіння індивідуальним інтересам», — йдеться у вироку.

Журналісти зазначають, що вирок став серйозним політичним ударом для прем'єр-міністра Педро Санчеса, оскільки Алабос багато років був одним із його найближчих соратників і вважався важливою фігурою в Соціалістичній партії. Іспанські ЗМІ називають цю справу одним із найболючіших корупційних скандалів для уряду Санчеса.

Окремий вирок отримав бізнесмен Віктор де Альдама, пов’язаний із цією справою. Його засудили до чотирьох з половиною років ув’язнення, однак виконання покарання призупинили через співпрацю зі слідством. Він також не повинен повертати 3,7 млн євро комісійних, отриманих у рамках закупівель масок.