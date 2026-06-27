Іран заявив про удар по американських військах на Близькому Сході у відповідь на атаку США

Корпус вартових Ісламської революції заявив про обстріл місць дислокації американських військ на Близькому Сході. В Тегерані стверджують, що атака стала відповіддю на авіаудари США по військових об'єктах на узбережжі Ірану.

Про це повідомляє Tasnim з посиланням на заяву Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).



У КВІР заявили, що в разі повторення американських ударів відповідь Ірану буде «ще масштабнішою».



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Напередодні Центральне командування США (CENTCOM) повідомило про удари по складах іранських ракет і безпілотників, а також по прибережних радіолокаційних станціях. У Вашингтоні пояснили ці дії відповіддю на атаку Ірану на торговельне судно в Ормузькій протоці.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Тегеран порушив меморандум про взаєморозуміння, укладений сторонами в середині червня.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран порушив домовленості про припинення вогню, атакувавши судна в Ормузькій протоці.

25 червня телеканал CBS News повідомив, що цивільне вантажне судно під прапором Сінгапуру зазнало удару, коли проходило Ормузькою протокою біля узбережжя Оману. Спочатку йшлося про «невідомий снаряд», проте згодом американська сторона заявила, що це був іранський безпілотник.

Уночі 18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп та Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на врегулювання ситуації на Близькому Сході.

Перед цим телеканал CNN оприлюднив текст меморандуму, що складався з 14 пунктів. Згідно з документом, США дозволяли Ірану експортувати нафту і знімали санкції, а Тегеран зобов’язувався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками.

18 червня Центральне командування Збройних сил США заявило, що блокада Ормузької протоки остаточно знята.