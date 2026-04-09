Попередження Путіну. Британський флот прогнав російські підводні човни, які обстежували кабелі і трубопроводи

Британський військовий корабель та авіація відстежували й контролювали російські субмарини , які намагалися обстежити життєво важливу підводну інфраструктуру в Північній Атлантиці, змусивши їх відмовитися від своєї місії.

Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, передає The Guardian.

Глава Міноборони заявив, що операція тривала понад місяць. В ході неї військовий корабель Королівського флоту та морський патрульний літак Р-8 «відстежували та стримували будь-яку зловмисну ​​діяльність» трьох російських субмарин.

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За словами Гілі, дії РФ відбулися в той час, «поки погляди багатьох були прикуті до Близького Сходу» через напад США та Ізраїлю на Іран.

«Я роблю цю заяву, щоб викрити цю діяльність Росії, і президенту Путіну кажу: „Ми бачимо вас. Ми бачимо вашу активність навколо наших кабелів і трубопроводів, і ви повинні знати, що будь-яка спроба їх пошкодити не буде допущена і матиме серйозні наслідки“», — наголосив він.

Міністр оборони каже, що доказів пошкодження трубопроводів чи кабелів немає. Однак британські сили разом із союзниками намагатимуться це перевірити.

Він зазначив, що не надасть подробиць про те, де проходила операція, або якій саме інфраструктурі загрожували російські субмарини, серед яких були два глибоководні судна ГУДІ — Головного управління глибоководних досліджень. Однак Гілі уточнив, що це відбувалося не в британських територіальних водах.

Наголосивши на необхідності збільшення витрат на оборону, міністр водночас зауважив, що операція продемонструвала здатність Великої Британії стримувати РФ.

«Я думаю, що характер операції, про яку я сьогодні розповів, демонструє, що збройні сили Великої Британії здатні виявляти, стримувати та реагувати, якщо це необхідно, щоб захистити Британію та нашу життєво важливу підводну інфраструктуру», — сказав він.

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У грудні 2025 року операційний командувач ВМС Швеції Марко Петкович заявив, що флот «майже щотижня» фіксує підводні човни РФ у Балтійському морі, і їхня кількість може зростати.