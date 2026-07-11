Життя і кохання Гертруди Белл. Ця британська аристократка створила державу Ірак, коронувала її короля, а потім наклала на себе руки

11 липня, 08:55
NV Преміум
Гертруда Белл та король Фейсал I на пікніку у Ктесіфоні, серпень 1921 року (Фото: Alamy via Reuters)

Гертруда Белл та король Фейсал I на пікніку у Ктесіфоні, серпень 1921 року (Фото: Alamy via Reuters)

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Автор: Ростислав Камеристий-Брайтенбюхер

100 років тому, 11 липня 1926 року, трагічно пішла з життя Гертруда Белл, археологиня, яка окреслила кордони сучасного Іраку та посадила на трон короля Фейсала з династії Хашимітів.

Улітку 1892 року 24-річна Гертруда Белл надіслала з Тегерану до Лондона листа своєму батькові, у якому повідомляла про заручини з молодим дипломатом Генрі Кадоганом і просила благословення. Але промисловець Г’ю Белл, який володів металургійними й хімічними заводами та входив до шістки найбагатших людей Великої Британії, аж закипів від люті. Він сам відправив доньку до Персії й не міг допустити, щоб його улюблениця стала дружиною картяра Кадогана, який погруз у боргах.

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Батько наказав Гертруді негайно повертатися додому, а вона не наважилась його ослухатись. Перед її від'їздом закохані домовились, що розлука триватиме щонайбільше рік. Вони порахували, що за цей час Генрі встигне виправити своє фінансове становище й офіційно попросить у сера Белла руки Гертруди — і той не зможе відмовити. Проте доля розпорядилась інакше.

Теги:   Історія з NV Біографія Ірак Видатні жінки Близький Схід

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