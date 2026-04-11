Трамп заявив про перше проходження кораблів США Ормузькою протокою, в Ірані заперечили

У суботу, 11 квітня, кілька кораблів Військово-морських сил США увійшли в Ормузьку протоку . Про це першим повідомив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на американського чиновника.

Як зазначив журналіст, прохід протокою не був узгоджений з Іраном. Це перший випадок з початку війни проти Ірану, зауважив Равід.

Президент США Дональд Трамп своєю чергою підтвердив, що американські військові кораблі почали розчищати Ормузьку протоку від мін, додавши, що всі іранські мінозакладачі були потоплені. Водночас, за даними державного телебачення, Іран заперечує проходження американських суден через протоку, пише Sky News.

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7 квітня Дональд Трамп погрожував Тегерану новими потужними ударами й попереджав, що США можуть вдарити по електростанціях, мостах та інших об'єктах інфраструктури.

Однак у ніч проти 8 квітня Трамп повідомив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки.

8 квітня Іран заявив, що закриває прохід нафтових танкерів через Ормузьку протоку у відповідь на удари Ізраїлю по Лівану. Речник Іранського союзу експортерів нафти Хамід Хоссейні зазначив, що кожен танкер, який проходить протоку, має надіслати владі електронного листа з інформацією про свій вантаж.

Також, як повідомив Хоссейні, судноплавні компанії мають сплачувати 1 долар за барель нафти за прохід танкерів через Ормузьку протоку. Водночас порожні судна можуть проходити вільно.

9 квітня Дональд Трамп розкритикував Іран за те, як він забезпечує проходження нафти через Ормузьку протоку, заявивши про порушення домовленостей. Він також наполягав, що Іран має відмовитися від стягнення плати з танкерів.