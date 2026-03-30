Вантажне судно Mayuree Naree під прапором Таїланду було уражено в Ормузькій протоці 11 березня 2026 року (Фото: ROYAL THAI NAVY/Handout via REUTERS)

Після місяця військових дій саме Іран здобув найбільш значну стратегічну перемогу, посиливши контроль над рухом суден через Ормузьку протоку .

Про це в понеділок, 30 березня, пише агентство Bloomberg.

У публікації підкреслюється, внаслідок ударів США та Ізраїлю було ліквідовано високопоставлених лідерів іранського режиму, а також пошкоджено ключові об'єкти по всій країні. Однак найбільш суттєвої стратегічної перемоги домігся Тегеран.

Реклама

У березні через Ормузьку протоку в середньому проходило всього шість суден на день у будь-якому напрямку. Для порівняння — у звичайний час їхня кількість становить близько 135 на день, пише агентство з посиланням на дані відстеження суден.

При цьому 80% з числа нафтових танкерів, що виходили за останній місяць з протоки, належали або Ірану, або країнам, з якими в нього дружні стосунки.

Є ознаки того, що здатність Тегерана зберігати контроль над протокою зростає, зазначає Bloomberg. Майже всі судна, що перетинають Ормузьку протоку зараз, роблять це за затвердженими Іраном маршрутами.

Крім того, Тегеран готується ухвалити закон, який зобов’яже будь-яке судно, що хоче пройти через протоку, надавати детальну інформацію та вносити плату. Це формалізує систему, про яку вже повідомляють судновласники.

Іран оголосив про контроль над Ормузькою протокою одразу після того, як США та Ізраїль почали удари по країні наприкінці лютого, нагадує агентство.

У підсумку практично повна ізоляція Ормузької протоки, здійснювана за допомогою погроз і нападів, виявилася винятково ефективною асиметричною зброєю в боротьбі Ірану проти двох найсильніших військових держав світу, констатує Bloomberg.

Тегеран може безпосередньо впливати на світові енергетичні ринки і завдавати серйозних фінансових збитків. І Вашингтону досі не вдалося цьому протистояти, незважаючи на обговорювані варіанти, зокрема страхової підтримки та військово-морського супроводу суден.

24 березня агентство Bloomberg повідомило, що іранці стягують з кораблів платежі в розмірі до $2 млн за разовий рейс Ормузькою протокою.

Згодом Тегеран заявив, що «неворожі» судна можуть проходити через Ормузьку протоку за умови узгодження своїх дій з іранською владою.

Реклама:

25 березня агентство AFP повідомило, що Велика Британія і Франція очолять військові переговори щодо формування коаліції для відновлення вільного проходу кораблів в Ормузькій протоці. У них візьмуть участь близько 30 країн.

28 березня міністри закордонних справ країн G7 домовилися забезпечити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці, але тільки після завершення війни між США, Ізраїлем та Іраном.

29 березня повідомлялося, що Іран погодився дозволити 20 суднам під пакистанським прапором пройти через Ормузьку протоку. Про це заявив глава МЗС Пакистану Ісхак Дар.

Він зазначив, що за умовами угоди, щодня протоку перетинатимуть по два судна.

30 березня президент США Дональд Трамп попередив, що в разі, якщо угоди з Іраном не вдасться досягти або Ормузьку протоку не відкриють для судноплавства, Сполучені Штати можуть піти на жорсткі кроки.

А саме, «підірвавши та повністю знищивши всі їхні електростанції, нафтові свердловини та острів Харк (і, можливо, всі опріснювальні установки!), яких ми навмисно ще не „торкались“», написав очільник Білого дому в Truth Social.