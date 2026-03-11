Біля Ормузької протоки внаслідок удару невідомого снаряду був пошкоджений контейнеровоз

Невідомий снаряд уразив контейнеровоз поблизу Ормузької протоки . Про це повідомляє BBC із посиланням на Управління морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO).

Контейнеровоз отримав пошкодження після влучання невідомого снаряда за 46 км (25 морських миль) від узбережжя ОАЕ.

Капітан судна заявив, що всі члени екіпажу на борту перебувають у безпеці. Подробиці про характер і масштаб пошкоджень наразі відсутні.

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UKMTO закликало всі судна, які проходять у цьому районі, «рухатися з обережністю».

Раніше американська розвідка попередила, що іранські війська почали мінувати судноплавний канал Ормузької протоки. Іран використовує невеликі судна, які можуть перевозити по 2−3 міни кожне.

28 лютого, у перший день початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, повідомлялося, що Корпус вартових іранської революції нібито заборонив суднам проходити через Ормузьку протоку.

3 березня агентство Reuters із посиланням на іранські державні медіа написало, що у КВІР підтвердили погрозу відкривати вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти через протоку.

Того самого дня в армії США заявили, що Іран не перекривав Ормузьку протоку, а його кораблі її не мінують і не патрулюють. Президент США Дональд Трамп заявив, що Військово-морські сили за необхідності почнуть супроводжувати танкери, які йдуть через Ормузьку протоку.

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10 березня Трамп пригрозив, що США завдадуть по Іран удару «у 20 разів сильнішого», якщо Тегеран спробує заблокувати постачання нафти через Ормузьку протоку.

Ормузька протока є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти та скрапленого природного газу (до 20% глобальних поставок), що з'єднує найбільших виробників вуглеводнів у Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Катар, Кувейт та ОАЕ, з Оманською затокою та Аравійським морем.