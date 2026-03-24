У НАТО не здивовані інформацією про можливий витік інформації з Угорщини до Росії — Euractiv

У штаб-квартирі НАТО не здивувались повідомленням про контакти Угорщини з Росією, повідомляє Euractiv (Фото: REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Застереження щодо того, що контакти Угорщини з Росією становлять загрозу безпеці, не стали несподіванкою для посадовців у штаб-квартирі НАТО, повідомляє Euractiv із посиланням на джерела в Альянсі.

«Не думаю, що це було великою несподіванкою», — сказало одне з джерел у НАТО.

Повідомлення про те, що Угорщина могла передати Кремлю конфіденційну інформацію з обговорень на закритих засіданнях Ради ЄС, викликали занепокоєння щодо того, що делегація Будапешту в НАТО може становити загрозу для секретних військових планів Альянсу.

Реклама

Однак інше дипломатичне джерело применшило цей ризик, запевнивши, що Угорщина ставиться до НАТО інакше, ніж до Європейського Союзу.

«Угорщина завжди була набагато відповідальнішою в контексті НАТО, ніж ЄС», — зазначив співрозмовник видання.

Один дипломат НАТО розповів, що певні оперативні плани щодо України не обговорюються в присутності угорських чиновників, оскільки вони стосуються аспектів військової допомоги та навчання, в яких Будапешт не бере участі.

«Угорщина послідовно давала зрозуміти, що не робитиме нічого, що могло б вплинути на її місце в системі колективної оборони НАТО», — зауважив він.

Дипломат також додав, що Будапешт намагається відокремити свою політику щодо НАТО від суперечок прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з ЄС.

21 березня видання The Washington Post з посиланням на джерела повідомило, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно інформував Москву про хід засідань Європейського Союзу.

Зокрема, він постійно телефонував главі МЗС Росії Сергію Лаврову, щоб надати йому «живі звіти про те, що обговорювалося», та можливі варіанти рішень ЄС.

«Через такі дзвінки протягом років на кожній зустрічі ЄС, по суті, за столом була присутня Москва», — повідомив один із посадовців європейської служби безпеки.

23 березня Європейська комісія висловила стурбованість і запросила роз’яснення від Угорщини щодо можливих зливів інформації росіянам.