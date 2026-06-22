«Це не пов’язано з УПА». Як піднімається антиукраїнська істерія у Польщі і що буде з військовою допомогою Україні — інтерв'ю з Харою

Навроцький і Зеленський на зустрічі у Польщі (Фото: Офіс президента України)

Дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара в інтерв’ю Radio NV - про “піке” відносин Польщі та України, причини скандалу та можливі наслідки, зокрема для військової допомоги.

— Чи ви вітаєте рішення українського політикуму повертати польські нагороди як знак солідарності чи єднання довкола президента Володимира Зеленського?

— Враховуючи, що ми ввійшли в таке піке, абсолютно логічно, що український політичний клас показує солідарність із президентом України і показує незгоду з правом інших країн диктувати нашу історію. Бо ви знаєте чудово, що кацапи обґрунтовували свою агресію проти України «історичною справедливістю» і так далі.

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Як на мене, цей скандал з орденами, а точніше реакцією президента Польщі [Кароля Навроцького] на надання одному з підрозділів назви УПА, виключно політично вмотивований і розрахований на внутрішній польський контекст.