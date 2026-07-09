Адміністрація президента США Дональда Трампа готується до можливого багатоденного або навіть багатотижневого обміну ударами з Іраном через ситуацію в Ормузькій протоці. У Вашингтоні вважають, що подальший розвиток конфлікту залежатиме від дій Тегерана.

Про це повідомляє Axios із посиланням на американських чиновників.

За словами співрозмовників видання, тривалість і масштаби військової кампанії визначатимуться тим, чи продовжить Іран атаки на торговельні судна в Ормузькій протоці.

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Джерела зазначають, що у Білому домі переконані: Сполучені Штати мають більше можливостей для ескалації, оскільки за останні тижні сотні нафтових танкерів змогли безперешкодно пройти через протоку альтернативним маршрутом поблизу узбережжя Оману.

Як зазначає Axios, це також послабило побоювання американської адміністрації щодо можливого різкого зростання світових цін на нафту у разі нового загострення.

За словами американського чиновника, нинішня ескалація пов’язана з невдоволенням частини іранського керівництва, яке вважає, що меморандум про взаєморозуміння зі США не приніс Тегерану очікуваних переваг.

Співрозмовник видання зазначив, що Іран також зіткнувся зі складнощами в продажу нафти. Попри часткове пом’якшення санкцій, фінансові установи не поспішали схвалювати відповідні операції, а окремі країни неохоче користувалися тимчасовими винятками із санкційного режиму.

Крім того, заморожені іранські активи залишилися недоступними, оскільки Тегеран не виконав частину зобов’язань, передбачених домовленостями щодо ядерної програми.

«Частина іранського керівництва була незадоволена всім цим… Вони почали стріляти, і ми вирішили, що настав час дати їм відсіч. Це процес. У нас є терпіння. Якщо ми відчуваємо, що не отримуємо бажану угоду, ми не будемо її укладати», — цитує Axios американського чиновника.

18 червня президенти США та Ірану Дональд Трампом та Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння. Штати дозволяли Ірану експортувати нафту і знімали санкції, а Тегеран зобов’язувався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками.

Того самого дня, 18 червня, Центральне командування Збройних сил США заявило, що блокада Ормузької протоки остаточно знята.

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Проте вже 25 червня телеканал CBS News повідомив, що цивільне вантажне судно під прапором Сінгапуру зазнало удару, коли проходило Ормузькою протокою біля узбережжя Оману. Спочатку йшлося про «невідомий снаряд», проте згодом американська сторона заявила, що це був іранський безпілотник.

26 червня американські військові заявили, що завдали ударів по військових об'єктах Ірану у відповідь на атаку торговельного судна в Ормузькій протоці.

27 червня Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив про обстріл місць дислокації американських військ на Близькому Сході і пообіцяв, що в разі повторення ударів США відповідь Ірану буде «ще масштабнішою».

7 липня Іран атакував три комерційні судна безпілотниками та протикорабельними крилатими ракетами. У відповідь США відкликали ліцензію, що дозволяла продаж іранської нафти, а також у ніч проти 8 липня завдали нових ударів по іранських військових об'єктах. За даними Axios, нова операція була в кілька разів масштабнішою за попередні удари, а план атаки особисто схвалив президент США Дональд Трамп під час саміту НАТО в Туреччині.





