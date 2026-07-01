Посол України у Польщі у 2014–2022 роках, в.о. міністра закордонних справ України в лютому–червні 2014 року Андрій Дещиця розповів в ефірі Radio NV , чому варто чекати загострення конфлікту між Україною та Польщею та хто і як може примирити дві країни.

— А що такого стається у Польщі, що вони так активно почали виступати проти української історії, активно почали розкручувати оцю історію з позбавленням президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Тепер уже розмови про те, що Польща не буде погоджуватися на вступ України до Євросоюзу, якщо не відмовиться Україна від вшанування діячів ОУН та УПА. Є навіть припущення, що зараз, станом на 2026 рік, дещо змінилося. Польща перестала бути центром Східної Європи, Польща перестала бути унікальним партнером і єдиним нормальним адвокатом України на шляху до ЄС. А Україна набула такої суб'єктності, що в деяких аспектах посередництво чи допомога від Польщі нам вже не настільки потрібна, як це було, наприклад, у 2020 році чи у 2014 навіть році. Відчуття зменшення власної ваги тепер нібито змушує поляків йти на ескалацію. Чи є сенс у таких розмовах, чи, можливо, ви це якось інакше бачите?

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— Дуже багато питань ви порушили.

Насамперед я хотів би сказати, що історична політика в Польщі і в українсько-польських відносинах займала завжди дуже важливе місце. І Польща дуже часто піднімала питання, які стосувалися і Волинської трагедії - чи Волинської різанини, як кажуть в Польщі, — питання ексгумації і поховання жертв цих подій.

І, звичайно, ці історичні питання досить чутливі в Польщі. І це питання не нове. Польща не вперше називає Бандеру відповідальним за ці всі злочини. І це поширена думка в польському суспільстві. Трохи перебільшена, як перебільшена узагальнена думка, що УПА — це всі злочинці і воювали проти Польщі, що абсолютно не відповідає дійсності. Але така поширена думка вже в польському суспільстві і польському політикумі присутня впродовж багатьох десятиліть.