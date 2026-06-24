Туск проінформує європейських лідерів про суперечку з Україною через УПА

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час розмови з європейським лідерами (Фото: Michael Kappeler/Pool via REUTERS)

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що під час зустрічі країн «європейської п’ятірки» ознайомить колег із суперечкою, яка виникла з Україною .

Йдеться про рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти одній із військових частин ім'я героїв УПА. Про це польський прем'єр розповів у середу, 24 червня на брифінгу.

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Він зазначив, що планує детально ознайомити європейських партнерів із поточною ситуацією на російсько-українському фронті, а також окремо зупинитися на історичному конфлікті, який знову виник між державами.

Туск наголосив, що позиція Варшави щодо вшанування пам’яті Української повстанської армії залишається безкомпромісною. Водночас він додав, що європейські партнери «дедалі краще починають розуміти» це питання та аргументи, які висуває Польща. До формату «європейської п’ятірки», де планується обговорення, окрім Польщі, входять Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія.

Також польський прем'єр повідомив, що на полях Конференції з відбудови України (URC-2026) в Гданську відбудеться саміт країн східного флангу НАТО.

«Я надаю цій зустрічі особливого значення. Я говоритиму з прем'єр-міністрами та президентами Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції та Румунії про питання східного флангу», — зазначив Туск. За його словами, цей формат співпраці об'єднує країни, які безпосередньо межують із Росією або стикаються з прямими безпековими викликами.

«Він має також військове значення», — підкреслив очільник польського уряду.

Конфлікт Польщі та України — що відомо

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив українського колегу Володимира Зеленського найвищої польської державної нагороди — ордена Білого Орла. Своє рішення він аргументував тим, що присвоєння одному з українських військових підрозділів назви на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України» і є обурливим для Польщі.

Коментуючи цей крок, Зеленський порівняв польського колегу з експрем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який використовував питання України, щоб заробити голоси на виборах, і назвав конфлікт «історією, яка погано закінчиться». Це спровокувало масштабний дипломатичний демарш із боку українського керівництва.

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Від польських державних нагород офіційно відмовилися очільник МЗС Андрій Сибіга, керівник ОП Кирило Буданов та посол України в Польщі Василь Боднар. Також на знак солідарності від ордена Білого Орла, отриманого у попередні роки, відмовилися колишні президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Конфлікт стався за лічені дні до Конференції з питань відновлення України, яка проходить 25−26 червня в польському Гданську. Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський не приїде на саму конференцію у Гданськ, а українську делегацію замість нього очолила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Коментуючи це рішення, Дональд Туск назвав відсутність президента України на заході «жестом деескалації напруги» у відносинах між Києвом і Варшавою.