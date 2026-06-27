«Дуже важливе для мене питання». Президент Литви Науседа запропонував стати посередником у конфлікті між Україною та Польщею

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що готовий виступити посередником у врегулюванні конфлікту між Україною та Польщею , якщо Київ і Варшава звернуться до нього з таким проханням.

Про це у п’ятницю, 26 червня, пише LRT.

«Перш за все, вони самі повинні висловити таке бажання. Я також зазначив у своєму щорічному звіті, що готовий зробити все, щоб не розірвалися зв’язки між двома близькими нам країнами — Польщею та Україною», — зазначив Науседа.

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Він повідомив, що під час майбутнього візиту до Польщі планує обговорити цю тему з польським президентом Каролем Навроцьким у неформальній атмосфері.

«Ми обговоримо це питання, яке для мене є дуже важливим», — наголосив литовський лідер.

Водночас Науседа зазначив, що наразі обидві країни заявляють про намір самостійно врегулювати суперечності без залучення посередників.

«Я почув цю заяву від міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Але якщо обидві сторони дійдуть висновку, що потрібен посередник, якщо буде висловлено таке прохання, я, безумовно, готовий це зробити», — додав він.

Президент Литви також заявив, що хоче почути від Навроцького більше деталей щодо причин виникнення конфлікту та можливих шляхів його завершення.

За його словами, під час конференції з відновлення України в Гданську прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко продемонструвала готовність до примирення. Литовський президент наголосив, що історичне «минуле важливе, але особливо важливе сьогодення, коли агресія проти України триває».

Конфлікт між Україною та Польщею — головне

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив українського колегу Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни — ордена Білого Орла. Навроцький обурився рішенням присвоїти одному з підрозділів ЗСУ назву на честь Героїв УПА.

У відповідь Зеленський порівняв польського президента з угорським прем'єром Віктором Орбаном, який спекулював на українській темі заради виборчих рейтингів, та назвав ситуацію «історією, яка погано закінчиться».

Цей крок спровокував ланцюгову реакцію та масштабний дипломатичний демарш з боку українського керівництва. Того ж дня, 19 червня, очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що відмовляється від Командорського хреста із зіркою ордена За заслуги перед Польщею.

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Слідом за ним від Золотого офіцерського хреста цього ж ордена відмовився керівник Офісу президента Кирило Буданов, а посол України в Польщі Василь Боднар оголосив, що повертає свій Кавалерський хрест.

На знак солідарності від ордена Білого Орла, отриманого у попередні роки, також офіційно відмовилися колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Володимир Зеленський не поїхав на конференцію до Гданська, хоча туди прибула більшість лідерів країн ЄС. Українську делегацію очолює прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Коментуючи відсутність Зеленського, Дональд Туск назвав цей крок «жестом деескалації напруги» між двома державами.