Туск назвав відсутність Зеленського на конференції у Гданську «жестом деескалації напруги»

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що відсутність президента Володимира Зеленського на конференції з відновлення України в Гданську є «жестом деескалації напруги» у відносинах між Києвом і Варшавою.

Про це він сказав у вівторок, 23 червня, під час спільної пресконференції з главами урядів Вишеградської групи, пише Укрінформ.

За словами очільника польського уряду, останнім часом між президентами України та Польщі виникла зайва емоційна напруга і «неадекватні реакції з обох сторін».

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«Я перебуваю у постійному контакті з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко. Вона мене поінформувала, що очолить делегацію [на конференцію у Гданську]. Якщо йдеться про мене, то я не розчарований. На мою думку, це означає, можливо, навіть більш вправне проведення конференції, без непотрібної напруги і сприймаю це як жест деескалації напруги», — зазначив Туск.

Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026), яка проходитиме у Гданську 25−26 червня, має стати одним із головних міжнародних майданчиків для залучення інвестицій, налагодження співпраці та пошуку практичних рішень для післявоєнної відбудови України.

Організатори очікують участь близько тисячі компаній. Приблизно третину учасників становитимуть українські підприємства, ще третину — польські, а решта представлятиме інші країни світу.

Конференція у Гданську: останні новини

22 червня радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив, що обговорення можливості поїздки Володимира Зеленського на Конференцію з відбудови України URC2026 ще триває. На запитання, чи вже прийняте рішення щодо візиту Зеленського на конференцію, Литвин відповів: «Ще аналізують».

16 червня видання Rzeczpospolita написало, що президент України Володимир Зеленський приїде до Польщі на Конференцію з питань відбудови України. Видання посилалося на ноту, отриману Міністерством закордонних справ Польщі щодо присутності Зеленського на цьому саміті.

Проте 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла, врученого в 2023 році. Навроцький заявив, що присвоєння одному з українських військових підрозділів назви на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України».

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23 червня повідомлялось, що прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко очолить українську делегацію на Конференції з відновлення України в Гданську замість президента Володимира Зеленського, щоб уникнути «зайвої політизації» заходу.