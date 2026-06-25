Без Зеленського і Навроцького. У польському Гданську сьогодні стартує велика конференція з відновлення України: що це за подія

У четвер, 25 червня, у польському місті Гданськ стартує дводенна Конференція з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026). Давно запланований захід, організація якого мала спиратися на спільні україно-польські зусилля, натомість підкреслив поточний розбрат між Києвом і Варшавою - аж до того, що візит Володимира Зеленського на цю конференцію довго залишався під питанням і зрештою був скасований.

Конференція з питань відновлення України у Гданську, де українську делегацію очолить прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, має зібрати до 5 тис. учасників. Серед них будуть лідери держав, представники урядів, міжнародних фінансових інституцій та бізнесу. Протягом 25−26 червня захід має стати ключовим міжнародним майданчиком для залучення інвестицій, розвитку партнерств і просування рішень для відбудови України.

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Як очікується, саме із проведенням конференції ЄС синхронізує виділення першого траншу кредиту ЄС обсягом 90 млрд євро для України, сума якого складе 3,2 млрд євро. А Європейський банк реконструкції та розвитку очікує підписання угод про нові інвестиції на суму понад 500 мільйонів євро у критично важливі сектори України.

У конференції мають взяти участь близько 1000 компаній: третина з них — українські, третина — польські, решта — міжнародні. Заявлена мета організаторів URC 2026 — посилити міжнародну підтримку відбудови країни, а також стимулювати інвестиції в український бізнес.

Утім, цю мету затьмарила нещодавня хвиля подій в українсько-польських відносинах, яка докорінно змінила інформаційне та політичне тло конференції прямо перед її початком.

Відправна точка протистояння сталася за місяць до Гданська, коли 27 травня, у день 10-річчя Сил спеціальних операцій, Зеленський присвоїв Окремому центру ССО Північ почесну назву «імені Героїв УПА».

Влада Польщі, де в жовтні 2027 року мають відбутися парламентські вибори, використала цей привід, щоб дати поштовх новій масштабній антиукраїнській хвилі. Офіційна Варшава нагадувала про Волинську трагедію часів Другої світової війни і намагалася доводити, що рішення про підрозділ імені УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України», а «больовий поріг поляків перевищено». Натомість українські фахівці вказували на спроби президента Польщі Кароля Навроцького консолідувати електорат за рахунок гри на чутливих історичних питаннях, до згоди щодо яких Україна та Польща намагалися дійти роками.

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Після тижнів заяв про обурення і вимог до України польський лідер Кароль Навроцький 19 червня позбавив Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла, врученого в 2023 році. У відповідь ще троє українських президентів також відмовилися від цієї нагороди, а низка діячів в Україні - від інших польських відзнак.

Тож у центр уваги вийшло питання про те, чи буде присутній на конференції у Гданську президент України Володимир Зеленський та чи перетнеться він з Каролем Навроцьким. У канцелярії останнього заявили, що Навроцького на конференцію «не запросили». Однак уряд Дональда Туска, політичного опонента Навроцького, швидко прояснив ситуацію і нагадав, що URC 2026 є заходом урядового рівня. Аналогічні конференції, присвячені відбудові України, раніше проходили в Берліні та Римі, і тоді в них не брали участі ані президент Німеччини, ані президент Італії, додали в уряді Туска. «Тут взагалі немає жодної зловмисності, але скажімо собі чесно: президентський палац [Кароля Навроцького] не виявляв ані краплі інтересу до цієї конференції, хіба що негативного», — підкреслив речник польського уряду Адам Шлапка.

Натомість від України у Гданськ не поїхав ані Володимир Зеленський, ані голова МЗС Андрій Сибіга. В українському зовнішньополітичному відомстві пояснили, що Юлія Свириденко очолила делегацію, щоб уникнути «зайвої політизації і скандалів». Разом з нею до складу української команди на Конференції входять представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники громад з усієї країни, урядовці й парламентарі. Зеленський напередодні події обговорив зі Свириденко підготовку до конференції, назвавши важливим «конструктив у відносинах із Польщею».

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Речник МЗС України Георгій Тихий підкреслив, що заходи у Гданську «не потребують обов’язкової особистої присутності» Сибіги, бо і з польського боку «акцент не на міністрі закордонних справ і дипломатичній складовій, а на урядовому, економічному, безпековому, інфраструктурному, гуманітарному, бізнесовому та інших вимірах, яким присвячена конференція».

«Наша мета — уникнути непотрібної політизації цього міжнародного заходу, сфокусуватися на прагматиці та конкретних рішеннях на підтримку України та українців», — наголосив Тихий, подякувавши польській стороні «за якісну співорганізацію заходу».

Він також підтвердив, що МЗС України непублічно веде «спокійну дипломатичну роботу», щоб врегулювати кризову ситуацію у відносинах з Польщею, «стишити гострі кути і емоції. Окремо він закликав не ототожнювати позицію президента Кароля Навроцького «ані з позицією Польщі загалом, ані з позицією польського суспільства»

Своєю чергою, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск публічно назвав рішення Зеленського не їхати в Гданськ «жестом деескалації напруги» у відносинах між Києвом і Варшавою.

«На мою думку, це означає, можливо, навіть більш ефективне проведення конференції, без непотрібної напруги і сприймаю це як жест деескалації напруги», — зазначив Туск.

Конференція у Гданську має сфокусуватися на відновленні кількох секторів, які найбільше постраждали від російських ударів: це енергетика, критична інфраструктура та логістика.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос раніше заявила, що на конференції має бути підписано понад 20 проєктів. За її словами, захід має надіслати світові та інвесторам важливий меседж: «Війна в Україні триває, але відновлення вже відбувається». За словами Кос, Єврокомісія отримала від приватних компаній близько 100 ідей про потенційні інвестиції.